Що буде з курсом долара: озвучено прогноз

В Україні курс долара на вихідних знизиться на 10-15 коп./$. Так, купувати американську валюту будуть за 23,5-23,65 грн/$, а покупка буде на рівні 23,7-23,8 грн/$.

Про це повідомляє видання Мінфін. Після оголошення досить позитивних для ринку нафти рішень країн ОПЕК (зустріч відбулася у Відні і укладені попередні домовленості щодо подальшого зниження видобутку), а також публікації даних по зайнятості в США (краще очікуваних прогнозів) і новин про продовження війни США і Китаю в частині тарифної політики (Китай вимагає зняти частину тарифів або їх зменшення) - міжнародні ринки в п'ятницю лихоманило. Ці новини відбивалися на поведінці пари євро/долар.

Курс долара

Але до завершення українського сесії 6-го грудня ці новини вже своє майже відіграли. Тому наші фінансисти не очікують будь-яких додаткових істотних потрясінь на азіатській (нічний для України) п'ятничної сесії по парі євро / долар. Сьогодні ввечері й у вихідні при виставленні своїх курсів по євро вони будуть орієнтуватися на співвідношення цієї пари на вечір 6 листопада в рамках 1,1050 долара за євро.

На 7-8 грудня курс готівкового євро в обмінниках буде в межах: прийом 25,967 - 26,133 гривні і продаж 26,188 - 26,299. А спред складе від 20 до 33 копійок.

Деякі обмінники, на побоюваннях подальших курсових стрибків пари євро/долар на світових ринках і виходячи зі своїх індивідуальних завдань – можуть ще додатково до вказаних котируванням вносити в свої цінники корективи в межах плюс-мінус до 6-10 копійок на євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 липня гривня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був установлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижчим курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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