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7 жовтня • оновлено в 18:11
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Що буде з "євробляхами" після Нового року: в Україні озвучили прогноз

15.2т Читати матеріал російською

Після Нового року ситуація для власників авто на єврономерах не зміниться, оскільки податки та інші збори на розмитнення будуть такими ж.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник закарпатського відділення ГО "Доступне авто" Павло Білецький, закликавши громадськість долучатися до вирішення проблеми.

"Прогнози радше песимістичні. Оскільки голова профільного комітету, де колись сиділа Ніна Южаніна, Данило Гетьманцев анонсував залишення акцизу і всіх інших податків та зборів під час розмитнення євроблях на тому ж рівні, що й зараз", – зазначив Білецький.

єврономер

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Він пояснив, що у такий спосіб власникам авто з іноземною реєстрацією під час розмитнення машини, вартістю 1 500 доларів, доведеться заплатити приблизно 3 000 доларів.

"Хоча у ВР є й інші варіанти. Наприклад, "Доступне авто" запропонувала взагалі скасувати акциз на такі авто. Є й цілком прохідна пропозиція розділити всі авто на ті, що випущено до 2009 року й після, щоб для кожної категорії надати окрему ціну за розмитнення. Наприклад, для старших (до 2009) – 500 євро, для новіших — знижені ставки. Наскільки знижені – поки невідомо", – додав він.

Експерт також зазначив, що можливі рішення питання авто на єврономерах надходять від людей, які роками працювали над придушенням цього сегменту ринку.

"Тому в плані розробки і донесення компромісних можливостей – непочате поле. Відтак, громадськості, яка у цій темі розбирається, а не просто бажає робити піар, варто включатися і давати адекватні пропозиції", – підсумував Білецький.

Раніше він також розповів, скільки грошей доведеться заплатити власникам "євроблях" за прострочений транзит і передачу автомобіля з іноземною реєстрацією іншим особам.

Що буде з "євробляхами" після Нового року: в Україні озвучили прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
Єврономери Верховна Рада України
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