Що буде з доларом: аналітик спрогнозував курс гривні

В Україні курс долара до 19 квітня може знизитися з 26,83 до 26,7 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7/26,9 грн", – відзначає аналітик.

Відзначимо, зниження курсу долара за тижневий період гранично сповільнилося, особливо це було помітно по міжбанку.

newsone.ua

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Причому 11 квітня міжбанк і готівковий ринок показував різноспрямований рух: долар на міжбанку незначно знизився, а на готівковому ринку трохи виріс. Це свідчить про короткострокову стабілізацію курсу поблизу поточних рівнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. При цьому в грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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