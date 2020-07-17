Ще одна країна заступилась за "Північний потік-2" після погроз США санкціями

Австрія розкритикувала плани США запровадити нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Заяву про це було опубліковано в Twitter МЗС Австрії в четвер, 16 липня.

"Австрія відкидає плани США запровадити екстериторіальні санкції проти "Nord Stream-2". Ми віримо в прямі переговори, а не в односторонні заходи", – йдеться у повідомленні.

Напередодні прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав погрози США ввести санкції проти газопроводу "Північний потік-2" грубим тиском на європейський бізнес.

Таким чином він прокоментував заяву держсекретаря США Майка Помпео.

"Це все ще продовження таких негативних проявів. Продовження грубого тиску на європейський бізнес, до якого належать і наші компанії. І, звичайно ж, це ніщо інше, як продовження недобросовісної конкуренції – спроба змусити європейців купувати більш дорогий газ за менш вигідними умовами", – сказав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше держсекретар США Майк Помпео пригрозив санкціями щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Він додав, що це може стати "недвозначним попередженням" компаніям, які надають допомогу російським проектам. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що США використовують політичний тиск з метою нечесної конкуренції.

Берлін узяв до уваги заяви держсекретаря США Майка Помпео з приводу нових санкцій проти російського газопроводу в обхід України "Північний потік – 2".