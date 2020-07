Ще одна країна заступилась за 'Північний потік-2' після погроз США санкціями

Австрія розкритикувала плани США запровадити нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Заяву про це було опубліковано в Twitter МЗС Австрії в четвер, 16 липня.

"Австрія відкидає плани США запровадити екстериторіальні санкції проти "Nord Stream-2". Ми віримо в прямі переговори, а не в односторонні заходи", – йдеться у повідомленні.

Austria clearly rejects US plans to impose extraterritorial sanctions against # NordStream2. Among trusted partners, we believe in direct talks, not unilateral measures.