Проводили операцію з липовими документами: СБУ запобігла крадіжці газу на 250 млн гривень

Правоохоронці попередили протиправну угоду з присвоєння 43,6 млн кубів природного газу, що принесло б збитки державі в майже 250 млн гривень.

Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з керівництвом Міністерства фінансів, повідомила пресслужба Мінфіну 10 лютого.

Зловмисники використовували підроблені документи, нібито підписані одним із заступників міністра фінансів.

СБУ і Мінфін запобігли крадіжку природного газу на 250 млн гривень Ілюстрація

Фальшивка дозволяла їм здійснити операції на інформаційній платформі АТ "Укртрансгаз" і заволодіти газом, який знаходився в розпорядженні Мінфіну для використання підприємствами бюджетної сфери.

У результаті оперативного реагування СБУ спільно з Мінфіном і "Нафтогазом" вдалося блокувати проведення операції.

Розпочато кримінальне провадження, тривають невідкладні слідчі дії.

"Мінфін вдячний СБУ за оперативність і спільні заходи, які дозволили попередити заволодіння державним майном. Зараз ми надаємо всю інформацію для якнайшвидшого проведення розслідування, виявлення винних і притягнення їх до відповідальності", – сказала міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно очільнику Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну повідомили про підозру в отриманні хабаря в розмірі 180 тисяч доларів.

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