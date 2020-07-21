СБУ та ДФС влаштували обшуки в 'Укрзалізниці'

СБУ і ДФС влаштували обшуки в "Укрзалізниці". Колаж Обозревателя

Служба безпеки України та Державна фіскальна служба влаштували обшуки на низці об'єктів "Укрзалізниці".

Про це повідомили на сайті компанії у вівторок, 21 липня, додавши, що вона сприяє правоохоронцям.

"Так, здійснюється досудове розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків щодо посадових осіб приватних компаній та "Укрзалізниці", – уточнили в компанії.

Там додали, що готові надавати всю необхідну інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, АТ "Укрзалізниця" викрили в черговій корупційній схемі. Йдеться про закупівлю нового програмного забезпечення для організації системи продажів е-квитків у 2018 році – чиновники підробляли документи, щоби не виходити на відкриті торги.

Міністерство інфраструктури через коронакризу запропонувало відкласти на пів року сплату до бюджету 750 млн грн дивідендів "Укрзалізниці".