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27 вересня • оновлено в 18:53
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Саудівська Аравія вийшла на ринок: з нафтою відбувся кардинальний поворот

11.6т Читати матеріал російською

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 27 вересня, пішли вниз після новин про те, що Саудівська Аравія, яка постраждала від атаки на нафтозаводи, відновлює видобуток швидше, ніж очікувалося.

При цьому за тиждень ф'ючерси (договори про покупку товару в майбутньому, – Ред.) можуть продемонструвати найістотніше падіння з липня, повідомляє "Інтерфакс".

"Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:11 ранку складає $62,19 за барель, що на $0,55 (0,88%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ціна цих контрактів склала $62,74 за барель, піднявшись на $0,35 (0,56%)", – йдеться в публікації.

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Ф'ючерс на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на $0,31 (0,55%) – до $56,1 за барель. За підсумками попередньої сесії контракт впав в ціні на $0,08 (0,14%), до $56,41 за барель.

А ось подальше падіння цін на нафту може обмежити перспектива зростання напруженості на Близькому Сході.

"Американське військове командування має намір перекинути в Саудівську Аравію близько 200 військовослужбовців і батарею ракет Patriot в якості підкріплень для боротьби проти загроз з повітря, повідомили в четвер в Пентагоні", – пише агентство.

Саудівська Аравія вийшла на ринок: з нафтою відбувся кардинальний поворот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на ремонт нафтових заводів, піддалися атаці дронів в Саудівській Аравії, державної компанії Saudi Aramco будуть потрібні місяці, а не максимум 10 тижнів, як передбачалося раніше.

14 вересня в Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод.

Ціни на нафту еталонних марок в понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

26 вересня світові ціни на нафту стабілізувалися після падіння. Воно було викликає новинами, що США створили великі запаси сировини, а Саудівська Аравія відновлює підірвані нафтозаводи.

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Тема
Світові ціни на нафту
Тег
нафта
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Отлично! Немытой такие цены пойдут на пользу!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это хорошо
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Артеллерист Моня, Еще ниже нужно по 45 долларов за бочку, самый раз. И цену такую с годик, два подержать, что бы это стадо крепостное прожрало свои ЗВРы. Немытая одуреет от такой перспективы. У них доллар по 90 к рублю станет. Супер.
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