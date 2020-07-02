Саудівська Аравія пригрозила обвалити ціни на нафту, якщо Ангола і Нігерія не почнуть скорочувати видобуток нафти.

Такі зобов'язання вони взяли на себе в рамках угоди ОПЕК, однак на ділі їх не виконували. Про це повідомило агентство Dow Jones з посиланням на джерела, йдеться в публікації агенства "Прайм".

Джерела повідомляють, що в ході відеоконференції країн ОПЕК 18 червня міністр енергетики королівства Абдулазіз бен Сальман дав зрозуміти, що королівство продаватиме свою нафту зі знижкою для того, щоб підірвати позиції Анголи та Нігерії, після того як вони заявили, що не готові виконати зобов'язання.

"Ми знаємо, хто ваші покупці", – заявив міністр в ході відео-конференції. Агентство пише, що жорстка позиція де-факто лідера ОПЕК загрожує новим загостренням серед країн-членів картелю.

Нові домовленості ОПЕК+ стартували з травня зі скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу на два місяці, а 6 червня ця умова була продовжена на липень. При цьому країни, недовиконуємо свої зобов'язання в травні і червні, взяли на себе зобов'язання компенсувати це в липні-вересні. Серед них називалися Ірак, Казахстан, Нігерія, Ангола, Габон.

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