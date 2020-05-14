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14 травня • оновлено в 16:59
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Саудівська Аравія скорочує постачання нафти по всьому світу

5.1т
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Саудівська Аравія в червні збирається наполовину скоротити постачання нафти в США та Європу.

Відвантаження сировини деяким покупцям у цих регіонах скоротяться на 60-70%, повідомив ТАСС. За допомогою обмежень королівство намагається знизити надлишок нафти на світовому ринку та підвищити на неї ціни.

Також саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco сповістила трьох покупців у Азії про скорочення червневих постачань. Найсильніше вони знизяться для Китаю та Індії.

Саудівська Аравія скоротить постачання нафти

Саудівська Аравія скоротить постачання нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн бр/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може зрости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Zemski Juri
Zemski Juri
Куда цена взлетит? Знают ли саудовцы, что в одной Германии за первый квартал выпущено 60 тысяч электромобилей? Ерунда по сравнению с 42 миллионами не электро, но процесс пошёл, народ покупает всё более экономичные бензиновые. Ловить нечего, пока самолёты совсем на приколе.
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Iva Vit
Iva Vit
Сами себя, не снимая штанов???
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Економіка Ринки та компанії

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