Саудівська Аравія в червні збирається наполовину скоротити постачання нафти в США та Європу.

Відвантаження сировини деяким покупцям у цих регіонах скоротяться на 60-70%, повідомив ТАСС. За допомогою обмежень королівство намагається знизити надлишок нафти на світовому ринку та підвищити на неї ціни.

Також саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco сповістила трьох покупців у Азії про скорочення червневих постачань. Найсильніше вони знизяться для Китаю та Індії.

Саудівська Аравія скоротить постачання нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн бр/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може зрости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти в другій половині 2020 року коливатиметься біля позначки $40 за барель.

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