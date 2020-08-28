САП закрила справу про формулу "Роттердам+".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу про купівлю вугілля за формулою "Роттердам+".

Прокурор САП Віталій Пономаренко вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань постанову про закриття справи. Про це повідомив журналіст Юрій Новіков у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 28 серпня.

"Прокурор САП виніс постанову про закриття справи про формулу "Роттердам плюс" нібито через відсутність документально підтверджених збитків у справі. Хоча раніше експертна установа СБУ встановила 18,87 млрд грн збитків від формули "Роттердам плюс" за період 2016-2017 років. Комплексна експертиза теж підтвердила такий розмір, але не назвала це напряму збитками", – написав Новіков

Підстава для закриття – п. 2-3 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення і не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

НАБУ планує оскаржити цю постанову.

"За версією слідства, генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх і ще один менеджер ДТЕК Борис Лісовий за попередньою домовленістю з ексголовою НКРЕКП Дмитром Вовком, колишнім членом Нацкомісії Володимиром Євдокімовим, заступником начальника управління енергоринку НКРЕКП Тарасом Ревенком і начальником відділу цього управління Володимиром Бутовським завчасно до ухвалення формули "Роттердам плюс" обговорювали можливість її впровадження. Спочатку формулу планували застосувати лише на те вугілля, яке доставляють в Україну портами", – написав Новіков.

Проте кількість такого вугілля становила приблизно 130 тисяч тонн на рік із загального обсягу вугілля такої марки, яке використовують на ТЕС, в 25,5 млн тонн.

"Пізніше всі вищезгадані особи дійшли згоди застосовувати цю формулу на весь обсяг вугілля, що було запропоновано посадовцями НКРЕКП на засіданні 28 січня 2016 року. Вже 3 березня того ж року посадовці Нацкомісії після одержання дозволу з АМКУ забезпечили розгляду порядку денного, де було питання формули "Роттердам плюс", яку затвердили на тому засіданні. Перша експертиза у справі встановила 18,87 млрд грн збитків за період 2016-2017 років", – нагадав Новіков.

САП закрила справу про "Роттердам+" Telegram / Олег Новіков

Як повідомляв OBOZREVATEL, жодна з численних українських і міжнародних експертиз у справі "Роттердам+" не підтвердила міф про збитки від дії цієї формули.

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