САП закликали розслідувати дії АМКУ у резонансній "тютюновій справі"

До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подал заяву на главу Антимонопольного комітету Ольгу Піщанка.

Заявник, яким виступив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський, вимагає перевірити дії нової очільниці АМКУ у справі про зловживання монопольним становищем на ринку тютюнових послуг. Йдеться про діяльність ТОВ "Тедіс Україна", повідомляється на сайті нардепа.

На його думку, дії керівництва держоргану містять ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 і ч.3 ст. 382 Кримінального кодексу. Йдеться нібито про зловживання владою або службовим становищем з тяжкими наслідками, а також невиконанні судового рішення, які передбачають відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

"Антимонопольний комітет під керівництвом Піщанської зайняв пасивну позицію в резонансному тютюновому справі, яка стосується діяльності ТОВ" Тедіс Україна "і може завдати шкоди державі на величезну суму. А також дозволить остаточно монополізувати ринок тютюнових виробів в Україні", – сказано в повідомленні.

У чому суть справи

Як зазначає Дубинський, тютюнова справа починалася ще за попереднього керівництва АМКУ, чотири роки тому – 16 грудня 2016 року. Тоді було ухвалене рішення №551-Р, яким було встановлено що:

ТОВ "Тедіс Україна" займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет – його частка сягала 99,43%;

ТОВ "Тедіс Україна" зловживала свої монопольним становищем, завищуючи ціни на продукцію і не допускаючи на ринок інших учасників (відвантаження сигарет не проводилася іншим підприємствам, їх не допускали на ринок);

було накладено штраф більш ніж на 430 млн грн;

ТОВ "Тедіс Україна" зобов'язали усунути порушення конкуренції.

Компанія відмовилася виконувати рішення АМКУ і почала оскаржувати його в Господарському суді Києва, який встав на сторону держави. Пізніше Верховний суд прийняв рішення у справі №910/3047/17, яким підтвердив правоту антимонопольників.

"На підставі цього АМКУ прийняв друге рішення у даній справі. Адже правота Комітету була довела на вищому судовому рівні, хоча штраф і не був оплачений, і порушення не були усунені", – зазначається на сайті нардепа.

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив нове рішення – №697-Р, визнавши віновниміі в порушенні правил конкуренції 9 компаній по п.5 ст.2 та п.1 ст.50 закону "Про захист економічної конкуренції". Їм були виписані штрафи на загальну суму 6,5 млрд грн:

ТОВ "Тедіс Україна" – 3,4 млрд грн;

ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дістрібьюшенс" – на 370 млн грн;

ПАТ "Філіп Морріс Україна" – на 810 млн грн;

ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" – на 430 млн грн;

ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" – на 490 млн грн;

ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" – на 170 млн грн;

"Імперіал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;

ТОВ "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" – 80 млн грн;

ПрАТ "А / Т тютюнова компанія" В.А.Т.-Прилуки " – 450 млн.

Після цього кіпрські компанії-акціонери "Тедіс" – "Мегаполіс Юкрейн Інвестмент Лімітед" і "Лідертано Холдінгс ЛТД" – подали скаргу. Її все ще не можуть розглянути через регулярн самовідводи суддів Північного апеляційного господарського суду.

"Поки монополісти оскаржували рішення АМКУ №697-Р від 10 жовтня 2019 року, Антимонопольний комітет подав позов до Господарського суду м.Києва (справа №910/9359/20) про стягнення штрафу на 6,5 млрд грн в примусовому порядку. 10 липня 2020 року цей позов було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ "Тедіс Україна" на 3,4 млрд грн. Однак АМКУ не робить ніяких дій для стягнення грошей за постановою суду. Що явно свідчить про бажання допомогти ТОВ "Тедіс Україна" та іншим учасникам монопольної змови. А також про спробу заблокувати активну роботу по тютюнового справі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: