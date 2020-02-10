Санкцій не уникнути: у Росії визнали провал із "газопроводом Путіна"

У Росії вважають, що США не проти завершення робіт із газопроводом "Північний потік-2", який будується в обхід України. Однак впевнені – уникнути санкцій вони однаково не зможуть.

Про це сказав директор Інституту сучасного державного розвитку Дмитро Солонніков, передає "Радіо Супутник". Ресурс зазначає, що судно "Академік Черський", яке єдине здатне завершити укладання труб газопроводу, вийшло з порту міста Находка (розташоване на сході РФ на березі Тихого океану) і прямує до Сінгапуру. Далі через Індійський океан, Суецький канал, Середземне море воно вирушить до західних берегів Росії.

"Північний потік-2"

"Немає жодних перешкод, щоб йому заборонили працювати. Воно повністю відповідає параметрам данського законодавства і технічно здатне проводити ці роботи. Санкції США можуть бути накладені тільки на саме судно й на компанію, яка ним володіє, але це російська компанія, вона вже якось із цим розбереться. Нові санкції, які розглядають в США, стосуються споживачів газу, тобто американці не проти будівництва газопроводу, а проти його запуску та функціонування. Ці санкції можуть стосуватися німецьких компаній, тому далі питання до Німеччини та протистояння США та Західної Європи", – сказав Солонніков.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Конгрес США заклав у оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема, вони можуть втратити можливість отримати американську візу й зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

Також США пригрозили санкціями компанії Allseas Group SA, яка прокладає російський газопровід. Сенатори від Республіканської партії закликали компанію припинити участь у будівництві газопроводу, інакше проти неї будуть застосовані "пекельні санкції".

Зокрема, підряднику "Північного потоку-2" пригрозили "істотним падінням вартості акцій і вбивством фінансової життєздатності" внаслідок повного блокування всіх активів компанії у Сполучених Штатах. Крім того, можуть бути заборонені операції з Allseas Group SA, а також ухвалена заборона на в'їзд представникам компанії до США.

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