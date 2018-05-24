Санкції в дії: топ-менеджери найбільшої компанії Росії пішли у відставку

Генеральний директор компанії "Rusal", що потрапила під американські санкції, Олександра Бурик заявила про свою відставку. Також у відставку пішли топ-менеджери компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві "Rusal", що була поширена на Гонконгській фондовій біржі.

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Бурико йде у відставку з 23 травня, а виконувачем обов'язки гендиректора стане Євген Нікітін. З 28 червня з ради директорів вийдуть Владислав Соловйов, Зігфрід Вольф, Гульжан Молдажанова, Катерина Нікітіна, Ольга Машковська, Максим Сохо та Дмитро Афанасьєв.

"З квітня 2018 року компанія, діючи в інтересах своїх кредиторів, акціонерів та партнерів, вела діалог з різними урядовими структурами зі спробами послабити санкції, введені підрозділом з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), або вийти зі списку санкцій Мінфіну США. 22 травня OFAC роз'яснило на своєму сайті, що, виходячи з його правил, особа може бути виведена з-під дії персональних санкцій (SDN), якщо виявлені зміни обставин, які призвели до введення санкцій. В разі компанії ... шлях скасування санкцій лежить через відмову від контролю над компанією будь-якою особою, що потрапили під санкції SDN, включаючи Олега Дерипаску", - заявили в "Rusal".

У повідомленні компанії також сказано, що американські санкції можуть сильно вдарити по виробництву і продажу металу компанією. "Зниження продажів і додаткові витрати, пов'язані з перебудовою всього ланцюга постачання, можуть призвести до значного зменшення показника EBITDA і грошових потоків групи", - зазначили в "Rusal". В компанії запевнили, щовживають усіх можливих заходів, включаючи "переговори з регуляторами у США та інших юрисдикціях з метою захистити інтереси акціонерів, кредиторів та партнерів по бізнесу".

Нагадуємо, що "Rusal" та інші пов'язані з бізнесменом Олегом Дерипаскою компанії потрапили під американські санкції на початку квітня. Американський Мінфін пізніше роз'яснив, що готовий зняти з "Rusal" санкції в разі відмови Дерипаски та інших згаданих у списку санкцій людей і структур від контролю за компанією. 18 травня про звільнення Дерипаски з ради директорів заявила En+Group. "Rusal" - один з активів групи. Відставку бізнесмена пояснили спробою вивести компанію з-під дії санкцій США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінфін США в особі заступника міністра фінансів Сігал Манделкер заявив про готовність ввести нові санкції проти Росії. За її словами, у Вашингтоні мають намір змусити Росію зазнати "серйозних витрат у відповідь на цілий ряд зловмисних дій, до яких вдається російське керівництво". Завдяки цим діям, зазначила Манделкер, в Росії "олігархи та урядові еліти отримують непропорційну вигоду".