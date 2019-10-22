Санкції проти Росії: у США поскаржилися на несподівані проблеми

Нафтова корпорація Exxon Mobil виступила проти уряду США. Вона звинувачує чиновників у зловживанні санкціями проти Росії, які шкодять американському бізнесу.

Енергетичний гігант заявляє, що тлумачення урядом санкційних норм занадто широке, передає Bloomberg. Корпорація подала в суд Техасу на міністра фінансів Стівена Мнучіна.

У матеріалі йдеться, що суперечка пов'язана з угодою, яке Exxon в 2014 році уклав з російською корпорацією "Роснефть". У той час її гендиректор Ігор Сєчін вже був у санкційному списку. Американське казначейство оштрафувало Exxon на $2 млн за порушення санкцій, накладених на Росію після вторгнення в Україну в 2014 році.

"У Exxon стверджують, що угода була укладена тільки з "Роснефтью" і не мала жодоного стосунку до Сєчіна. Якщо штраф залишать в силі, то будь-яка угода з "Роснефтью" може порушити правила, незалежно від того, підписав Сєчин документ, чи ні, навіть якщо на російську компанію не накладені санкції", – йдеться в матеріалі.

У корпорації вважають, що під санкції західні компанії можуть потрапити, навіть якщо Сєчин просто дасть внутрішнє схвалення контракту, допоможе його скласти контракт або доручить підлеглому підписати його.

Тепер кожна зі сторін просить суддю ухвалити рішення на її користь без судового розгляду.

Як писав OBOZREVATEL, 14 жовтня Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції щодо Росії за поширення хімічної зброї. Йдеться про обмежувальні заходи щодо 9 фізичних осіб. З них п'ять пов'язують з сирійським режимом. Ще четверо, за даними ЄС, причетні до отруєння Скрипаль.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал