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30 березня • оновлено в 14:36
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Росія захотіла зняття санкцій через коронавірус: Україна жорстко відповіла

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Україна не зніматиме та не послаблюватиме санкції проти Росії під приводом боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 30 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

"Санкції були введені у зв'язку з російською агресією проти нашої держави, і їхнє ослаблення чи зняття має бути прив'язане виключно до прогресу в припиненні агресії та деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей", – сказав Кулеба.

Він додав, що РФ повинна зосередитися на деокупації, а не намагатися зняти з себе санкції під приводом боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела й КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставкам продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і в Росію.

У парламенті Німеччини, прикриваючись необхідністю боротьби з пандемією коронавірусу, заявили, що з Росії необхідно зняти санкції.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Коронавірус Санкції проти Росії
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
санкции
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hunt andres
hunt andres
А при чем здесь украина вообще?)))
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Перемога скоро
Перемога скоро
hunt andres, ни при чём. Просто за то время, пока весьмыр крутил вукраину на буе, кастрюлеголовым начало казаться, что это весьмыр крутится вокруг них. :)
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васильевич василий
васильевич василий
Бесприданница Украина - Да не доставайся же ты никому
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
вафлей им полон рот а не снятие санкций! =))))
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2 из 3 ответов | показать все
Перемога скоро
Перемога скоро
Pruglo Sergey, кастрюлеголовое, кроме того, что вас никто ни о чём не просил, ты можешь назвать, какие санкции ваша равликовая смехдержава ввела против краины-хыбрыдного ахрессора? :)
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
hunt andres, он профессионал!
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Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

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