Росія захотіла зняття санкцій через коронавірус: Україна жорстко відповіла

Україна не зніматиме та не послаблюватиме санкції проти Росії під приводом боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в понеділок, 30 березня. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Санкції проти Росії

"Санкції були введені у зв'язку з російською агресією проти нашої держави, і їхнє ослаблення чи зняття має бути прив'язане виключно до прогресу в припиненні агресії та деокупації Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей", – сказав Кулеба.

Він додав, що РФ повинна зосередитися на деокупації, а не намагатися зняти з себе санкції під приводом боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела й КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вимагати від інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росії пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставкам продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і в Росію.

У парламенті Німеччини, прикриваючись необхідністю боротьби з пандемією коронавірусу, заявили, що з Росії необхідно зняти санкції.

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