Санкції проти "Північного потоку-2" назвали небезпечними для Німеччини

У німецькому парламенті заявили, що зупинка будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Олексія Навального призведе до розриву співпраці Німеччини і Росії в галузі енергетики.

Про це сказав голова комітету бундестагу з економіки та енергетики Клаус Ернст в інтерв'ю газеті Die Welt.

На його думку, це буде великою помилкою, оскільки ця співпраця триває вже 50 років. Він уважає, що відмова від будівництва газопроводу загрожує ударом по репутації уряду ФРН.

"Також оператор проєкту (російсько-німецьке акціонерне товариство Nord Stream AG. – Ред.) може вимагати компенсацію збитку. Я вважаю це помилковим, шкідливим і тим, що не відповідає ні німецьким, ні європейським інтересам", – сказав Ернст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Також Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо "Північного потоку-2". За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.