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Санкції ЄС проти Росії: опубліковано офіційне рішення

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Європейський союз оприлюднив офіційне рішення про продовження на півроку економічних санкцій проти Росії, які діятимуть до 31 липня 2019 року.

Відповідний текст постанови розміщений в офіційному журналі ЄС, а заходи набудуть чинності 29 грудня 2018 року.

"21 грудня 2018 року Рада продовжила економічні санкції щодо специфічних секторів російської економіки до 31 липня 2019 року. Дане рішення набуває чинності на наступний день після його публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу", – йдеться в публікації.

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Так, обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Санкції ЄС проти Росії: опубліковано офіційне рішення

Нагадаємо, що секторальні санкції від 21 грудня введено через агресію проти України. Термін дії був пов'язаний з повним виконанням Мінських угод рішенням ЄС від 19 березня 2015 року, яке, як було передбачено, почало діяли до 31 грудня 2015. Відтоді Мінські угоди не були виконані, тому санкції залишаються в силі.

Заходи, які було продовжено ЄС, включають:

  • обмеження доступу до головного та вторинного ринку капіталів ЄС для 5 головних фінансових інституцій, переважна частина яких належить державі, а також їх дочірніх компаній, заснованих за межами ЄС, як і трьох головних енергетичних та трьох оборонних компаній Росії;

  • ведення заборони на імпорт та експорт озброєння;

  • введення заборони експорту товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих споживачів в Росії;

  • обмеження доступу Росії до певних чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку та переробки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України в Чорному морі. Росія застосувала зброю проти українських військових кораблів, захопивши три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон до окупантів, шість моряків отримали поранення.

  • 13 грудня Європейський Союз продовжив санкції проти Росії на наступні півроку через "нульовий прогрес" в імплементації Мінських угод і зажадав звільнити українських моряків.

  • Крім того, Бельгія і Литва виступили за введення додаткових санкцій проти Росії через агресію в Чорному морі. Також Сейм Литви закликав Євросоюз, НАТО, ООН, ОБСЄ, Раду Європи і ПАРЄ посилити санкції проти РФ через її агресію проти України.

  • Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що санкції ЄС проти Росії вдалося продовжити без дискусій "завдяки" діям самої РФ.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Тег
Євросоюз
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну и где тут новые санкции ? Хватит ссать в мозг населению великой шумерии, эти санкции четвертый год продлевают (с не охотой) ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Санкции продлили. то бишь, они типа действуют, и вот их еще продлили. Даже если взять этот пункт "ведение запрета на импорт и экспорт вооружения;". И как с ним сочетается информация, что по итогам года Россия поднялась в рейтинге экспортеров оружия, и занимает третью позицию? И как так выходит, что люди, что прямо таки под санкциями, по прежнему ездят в "закрытые для посещения страны"? Но украинцам то приятно верить, что они хоть на что-то могут повлиять. Вот деткам и дарят конфетку, чтоб не вякали.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Kirlackaj Viola, саграй лучше на кожаной флейте.
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минин евген
минин евген
это новый нож в кацапскую спину? или спица в кацапскую шею? может пинок в кацапскую голову? нет! это хуй в разорваную кацапскую жопу!
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Бабаев Бабай, принимай вафли чеченские.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
минин евген, Кто бы вякал,только не вы хуесосы подпиндосские,вы же твари залупу ""любых друзив""из за щеки не вынимаете,который год раком за копейку допомоги стоите,вы просто шавки пиндосские.прососавшие чувство собственного достоинства,вы колония ,хуже Африки,вы рабы, рагули обдристанные.
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