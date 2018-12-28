Санкції ЄС проти Росії: опубліковано офіційне рішення

Європейський союз оприлюднив офіційне рішення про продовження на півроку економічних санкцій проти Росії, які діятимуть до 31 липня 2019 року.

Відповідний текст постанови розміщений в офіційному журналі ЄС, а заходи набудуть чинності 29 грудня 2018 року.

"21 грудня 2018 року Рада продовжила економічні санкції щодо специфічних секторів російської економіки до 31 липня 2019 року. Дане рішення набуває чинності на наступний день після його публікації в "Офіційному журналі" Європейського союзу", – йдеться в публікації.

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Так, обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані з виробництвом товарів подвійного призначення.

Нагадаємо, що секторальні санкції від 21 грудня введено через агресію проти України. Термін дії був пов'язаний з повним виконанням Мінських угод рішенням ЄС від 19 березня 2015 року, яке, як було передбачено, почало діяли до 31 грудня 2015. Відтоді Мінські угоди не були виконані, тому санкції залишаються в силі.

Заходи, які було продовжено ЄС, включають:

обмеження доступу до головного та вторинного ринку капіталів ЄС для 5 головних фінансових інституцій, переважна частина яких належить державі, а також їх дочірніх компаній, заснованих за межами ЄС, як і трьох головних енергетичних та трьох оборонних компаній Росії;

ведення заборони на імпорт та експорт озброєння;

введення заборони експорту товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих споживачів в Росії;

обмеження доступу Росії до певних чутливих технологій та послуг, які можуть бути використані для видобутку та переробки нафти.

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