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8 лютого • оновлено в 07:53
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Samsung почала блокувати смарт-телевізори в Україні

33.9т
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Компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезено в країну за "сірими" схемами.

З такою ж проблемою зіткнулися жителі інших країн – Молдови, Білорусі, повідомляє AIN. У власників пристроїв при включенні з'являється повідомлення "Не всі функції цього ТВ працюють в даному регіоні". Вони можуть подивитися фільм з флешки або з телефону. А ось використовувати смарт-функції, увімкнути на ньому YouTube або Netflix не можна.

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Російський офіс компанії вже випустив роз'яснення: блокування пов'язано з тим, що пристрої призначені не для того регіону, в якому їх купили і використовують.

"Блокування торкнулося функції пристроїв, які було випущено для використання на території інших держав або регіонів. Заблоковані функції не могли бути доступні на таких пристроях без проведення маніпуляцій зі зміни встановлених заводських налаштувань (наприклад, розблокуванням або перепрошивкою)", – сказано в повідомленні компанії.

Видання зазначає, що подібні відповіді отримують і українські користувачі від модераторів Facebook-аккаунта компанії. У коментарях її представники вказують, що телевізори, які не вироблені для України, не мають коду UA в назві і можуть працювати некоректно.

Samsung почала блокувати смарт-телевізори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України після початку боротьби з тіньовим ринком алкоголю в листопаді і грудні 2019 року одержав додатково близько 400 млн гривень акцизного податку.

Українські митники затримали партію підроблених светрів бренду Lacoste, які під виглядом оригінальних намагалися ввезти з Туреччини.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Контрабанда в Україні
Місце
Україна
Теги
Samsung контрабанда
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К. Алла
К. Алла
Их надо проучивать денюжками - запретить продавать там, где они себя так ведут. В России та же проблема. Хорошо, что у меня не Самсунг)
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Mega Death
Mega Death
К. Алла, В России таких- проблем нет
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Крым Андрей
Крым Андрей
Прикольно Гнусмас придумал. Жил в одной стране, купил там телек, переехал в другую - телек становится не рабочим. Бинго! Впрочем, сие лечится тв приставкой с Алиэкспресс за 50$.Я себе 2 штуки купил и горя не знаю.
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Интересно, что купив тв другой марки в одной стране, сможете его смотреть и в другой, а эта ситуация с самсунгом исключительно искусственная. Нужно подсказать , что б заложили возможность блокирования в холодильники и стиральные машины. Думаю рыночная ниша самсунга в ближайшее время здорово сократиться.
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Вак Сергей
Вак Сергей
В срало Украине!, в россии уже неделю как блокируют. весь интернет обсуждает,как вернуть смарт
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В срало Украине!
В срало Украине!
Бегунов Юрий, а я думаю, что все другие производители вскоре тоже заблокируют всю свою продукцию на Oкраине :о)))))))))))))))))))))))))
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