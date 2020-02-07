Samsung почала блокувати смарт-телевізори в Україні

Компанія Samsung почала блокувати в Україні роботу смарт-телевізорів, які були ввезено в країну за "сірими" схемами.

З такою ж проблемою зіткнулися жителі інших країн – Молдови, Білорусі, повідомляє AIN. У власників пристроїв при включенні з'являється повідомлення "Не всі функції цього ТВ працюють в даному регіоні". Вони можуть подивитися фільм з флешки або з телефону. А ось використовувати смарт-функції, увімкнути на ньому YouTube або Netflix не можна.

Російський офіс компанії вже випустив роз'яснення: блокування пов'язано з тим, що пристрої призначені не для того регіону, в якому їх купили і використовують.

"Блокування торкнулося функції пристроїв, які було випущено для використання на території інших держав або регіонів. Заблоковані функції не могли бути доступні на таких пристроях без проведення маніпуляцій зі зміни встановлених заводських налаштувань (наприклад, розблокуванням або перепрошивкою)", – сказано в повідомленні компанії.

Видання зазначає, що подібні відповіді отримують і українські користувачі від модераторів Facebook-аккаунта компанії. У коментарях її представники вказують, що телевізори, які не вироблені для України, не мають коду UA в назві і можуть працювати некоректно.

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