Тимошенко раптово "скасував" розпорядження Кабміну через скандал з "Епіцентром"

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, відповідаючи на запитання, чому "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини зачинені, заявив, що компанії самі вирішують, працювати їм чи ні.

Таку відповідь Тимошенко озвучив у інтерв'ю виданню Liga.net. Водночас заступник голови Офісу президента визнав, що, за рішенням Кабміну, продуктовим магазинам під час карантину працювати можна, а ось для господарських діють обмеження.

Так, відповідаючи на питання, чому для "Епіцентру" створили окремі умови, за яких вони працюють у повному обсязі та не дотримуються заходів безпеки, Тимошенко сказав: "Не знаю, я там не був".

Кирило Тимошенко Офіс президента

А на уточнення, чому не всі господарські магазини працюють за прикладом "Епіцентру", заступник голови Офісу сказав: "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабміну, в період карантину заборонено роботу всіх непродовольчих магазинів, зокрема і будівельних. Однак "Епіцентр" при цьому працює. Так що твердження Тимошенка явно не відповідає дійсності.

Нижче OBOZREVATEL публікує частину інтерв'ю Тимошенка, яке стосується роботи мережі гіпермаркетів:

– Чому в умовах карантину, коли малий і середній бізнес думає, як вижити, "Епіцентр" літає в Китай, торгує і надсилає листи, кому хоче?

– А що тут незаконного? Точно так само "Сільпо" працює, АТБ...

– Це продуктові магазини.

– Продуктовим можна працювати, а господарським не можна?

– Це ж не ми так вирішили.

– Це рішення Кабміну.

– Рішення уряду доповідаються президентові на щоденних селекторах.

– Господарські магазини – це історія, яка є у всьому світі.

– А хіба працюють усі магазини господарських товарів по країні?

– Це рішення самих компаній, працювати чи ні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, торгову мережу "Епіцентр" іще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 під час державних закупівель. Вартість завищили на 40%.

На інтернет-видання OBOZREVATEL протягом двох останніх діб здійснюється особливо потужна DDoS-атака. Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні оборудки оточення президента, а саме – завезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу та медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

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