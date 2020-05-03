Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Тимошенко раптово "скасував" розпорядження Кабміну через скандал з "Епіцентром"

113.6т
Читати матеріал російською

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко, відповідаючи на запитання, чому "Епіцентр" працює в розпал карантину, а інші господарські магазини зачинені, заявив, що компанії самі вирішують, працювати їм чи ні.

Таку відповідь Тимошенко озвучив у інтерв'ю виданню Liga.net. Водночас заступник голови Офісу президента визнав, що, за рішенням Кабміну, продуктовим магазинам під час карантину працювати можна, а ось для господарських діють обмеження.

Так, відповідаючи на питання, чому для "Епіцентру" створили окремі умови, за яких вони працюють у повному обсязі та не дотримуються заходів безпеки, Тимошенко сказав: "Не знаю, я там не був".

Кирило Тимошенко

Кирило Тимошенко

Офіс президента

А на уточнення, чому не всі господарські магазини працюють за прикладом "Епіцентру", заступник голови Офісу сказав: "Це рішення самих компаній, працювати чи ні".

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Кабміну, в період карантину заборонено роботу всіх непродовольчих магазинів, зокрема і будівельних. Однак "Епіцентр" при цьому працює. Так що твердження Тимошенка явно не відповідає дійсності.

Нижче OBOZREVATEL публікує частину інтерв'ю Тимошенка, яке стосується роботи мережі гіпермаркетів:

– Чому в умовах карантину, коли малий і середній бізнес думає, як вижити, "Епіцентр" літає в Китай, торгує і надсилає листи, кому хоче?

– А що тут незаконного? Точно так само "Сільпо" працює, АТБ...

Це продуктові магазини.

– Продуктовим можна працювати, а господарським не можна?

Це ж не ми так вирішили.

– Це рішення Кабміну.

Рішення уряду доповідаються президентові на щоденних селекторах.

– Господарські магазини – це історія, яка є у всьому світі.

– А хіба працюють усі магазини господарських товарів по країні?

– Це рішення самих компаній, працювати чи ні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, торгову мережу "Епіцентр" іще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 під час державних закупівель. Вартість завищили на 40%.

На інтернет-видання OBOZREVATEL протягом двох останніх діб здійснюється особливо потужна DDoS-атака. Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні оборудки оточення президента, а саме – завезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу та медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Карантин в Україні
Особа
Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Тег
карантин
Поділитися у Facebook
25
Коментарі
1048
258
Смішно
11
Цікаво
153
Сумно
245
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Решетник Сергей
Решетник Сергей
Отмороженые на всю голову, избалованные безнаказанностью, мерзавцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Яцуляк Юрій
Яцуляк Юрій
Чергове зелене гі*но.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Брехлива мразота .
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги