Офіційний онлайн-магазин IKEA в Україні вже 10 днів після старту продажів працює в обмеженому режимі.

Так, на сайті шведської компанії станом на 24 травня вказується, що послуга доставки товарів додому працює тільки для Києва, а "пункти для отримання замовлень не братимуть нові заявки".

IKEA. Ілюстрація Економічна правда

Причиною несправностей у компанії назвали занадто велику кількість покупців.

"Ми приємно здивовані інтересом нашою продукцією з дня відкриття онлайн-магазину", – прокоментували в IKEA ажіотаж.

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У перші дні після старту продажів оформити покупку також не вдавалося, на сайті повідомлялося про помилку сервера.

Доставка по Києву також працює із перебоями Скріншот

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