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16 травня • оновлено в 03:24
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Через добу після запуску IKEA в Україні "ліг" офіційний сайт: у чому причина і як тепер замовити

13.4т
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Українська версія сайту компанії IKEA "лягла" через великий наплив покупців після того, як в Україні почались офіційні продажі бренду.

Наразі люди не можуть робити замовлення, а у службі підтримки журналісту OBOZREVATEL порадили зачекати до наступного дня.

Станом на 13 годину на сайті розміщено попередження про те, що сайт працює повільно, а купувати товари тимчасово неможливо.

"Нам дуже приємний великий інтерес до наших товарів, що зростає кожну мить з моменту запуску нашого сайту. Зважаючи на кількість відвідувань, наш веб-сайт зараз працює повільно і придбати товари може бути тимчасово неможливо. Просимо вибачення за незручності та продовжуємо наполегливо працювати, щоб усунути ці проблеми", – сказано у заяві.

Оголошення на сайті IKEA

Оголошення на сайті IKEA

Журналісту OBOZREVATEL на гарячій лінії сайту підтвердили, що здійснити покупки зараз неможливо та порадили спробувати увечері або вранці 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.

  • OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників. Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.

  • Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
Тег
IKEA
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Економіка Ринки та компанії

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