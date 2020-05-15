Через добу після запуску IKEA в Україні "ліг" офіційний сайт: у чому причина і як тепер замовити

Українська версія сайту компанії IKEA "лягла" через великий наплив покупців після того, як в Україні почались офіційні продажі бренду.

Наразі люди не можуть робити замовлення, а у службі підтримки журналісту OBOZREVATEL порадили зачекати до наступного дня.

Станом на 13 годину на сайті розміщено попередження про те, що сайт працює повільно, а купувати товари тимчасово неможливо.

"Нам дуже приємний великий інтерес до наших товарів, що зростає кожну мить з моменту запуску нашого сайту. Зважаючи на кількість відвідувань, наш веб-сайт зараз працює повільно і придбати товари може бути тимчасово неможливо. Просимо вибачення за незручності та продовжуємо наполегливо працювати, щоб усунути ці проблеми", – сказано у заяві.

Оголошення на сайті IKEA

Журналісту OBOZREVATEL на гарячій лінії сайту підтвердили, що здійснити покупки зараз неможливо та порадили спробувати увечері або вранці 16 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.

OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників. Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, в четвер, 14 травня, запустила онлайн-продажі в Україні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!