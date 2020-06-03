Саакашвілі звинуватили в лобіюванні інтересів Росії

Голову Виконавчої ради реформ Міхеїла Саакашвілі запідозрили у лобіюванні інтересів іноземних виробників добрив. Зокрема – з Росії.

Цю інформацію поширив Telegram-канал "Легітимний", який пов'язують із заступником глави Офісу президента України Кирилом Тимошенком. При цьому саме її "вкид" здійснено через канал "Шептун", інформацію з якого часто просувають канали депутатів з так званої "групи Коломойського".

Міхеїл Саакашвілі

Автори публікації заявили, що Саакашвілі вліз у справу з можливими квотами на імпорт мінеральних добрив в Україні, які хоче запровадити Міністерство економіки України.

"Проти квот Мінекономіки зараз активно виступають різні громадські організації щодо захисту фермерів, які насправді представляють інтереси імпортерів мінеральних добрив і іноземних виробників", – стверджує канал.

Саакашвілі заявив, що боротиметься проти запровадження обмежувальних заходів на імпорт добрив, оскільки це, на його думку, є інтересом українських монополістів.

А ось автори каналу вважають, що Саакашвілі таким чином "визнав, що його не хвилюють плани Кабміну щодо захисту ключових промислових галузей (серед яких і український хімпром), і інтереси працівників українських підприємств".

Знайшли слід Росії

У публікації стверджується, що це – факт першого серйозного зловживання статусом з боку Саакашвілі після призначення на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

"І найважливіший момент. Міхо чудово знає, що мінеральні добрива, які завозяться в Україну з його рідної Грузії, за фактом є російськими. Єдине в Грузії підприємство "Руставіазот" на 100% контролюється російською корпорацією АФК "Система". І схожа ситуація спостерігається з імпортом добрив з багатьох інших країн. Так що в своєму пориві вписатися за імпорт мінеральних добрив в Україні, Саакашвілі ще й підіграє російському бізнесу. Так що там у нас з принципами, шановний Михайле?", – задалися питанням автори Telegram-каналу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі змінив назву Національної ради реформ на "Офіс простих рішень і результатів". Він заявив, що ефективні зміни – це просто. Також він закликав бізнесменів надсилати свої пропозиції щодо змін до закону про боротьбу з ухиленням від сплати податків, який днями набрав чинності.

В Україну чартерним рейсом, незважаючи на карантин, прилетіла екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. За даними OBOZREVATEL, Саакашвілі лобіює її призначення на посаду керівника української митниці. Більш того, він поставив президенту України Володимиру Зеленському ультиматум : активний піар його персони в обмін на позитивне рішення по Деканоїдзе.

Глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі провів онлайн-зустріч з представниками бізнесу, під час якого він втратив самовладання, відповідаючи на питання одного з учасників.