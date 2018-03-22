Ryanair може відкрити представництво в Україні: названа умова

Ірландський лоукост-перевізник Ryanair може відкрити представницький офіс в Україні, якщо діяльність авіакомпанії в країні буде успішною.

"Якщо все "злетить", компанія успішно працюватиме, то наступним кроком буде відкриття представницького офісу в Україні", - заявило в коментарі "Укрінформу" джерело, наближене до переговорного процесу.

За словами співрозмовника, європейський перевізник отримав рівні умови для початку роботи в аеропорту "Бориспіль" і буде працювати згідно з новою публічною офертою.

У зв'язку з цим в київському аеропорту "Бориспіль" чекають приріст пасажиропотоку не менше ніж на 100 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Київ відвідала делегація топ-менеджерів Ryanair. Міністр інфраструктури Володимир Омелян за результатами переговорів заявив, що лоукостер приступить до виконання рейсів у жовтні.

Як повідомляв "Обозреватель", Ryanair з України, швидше за все, буде виконувати рейси в Німеччину, Польщу, Італію та Іспанію.