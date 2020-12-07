Гетманцев порівняв відтермінування РРО для бізнесу із середньовіччям

Відтермінування введення РРО (реєстраторів розрахункових операцій) для фізосіб-підприємців в Україні – "дуже ліберальне" рішення, оскільки бізнес може використовувати це для ухилення від податків.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив народний депутат від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він вказав на те, що поступки все одно "не задовольнили організаторів мітингів", які вимагають повного скасування фіскалізації. Ситуацію політик порівняв із абсурдом і середньовіччям.

"Ми, з одного боку, вимагаємо підвищення зарплат медикам, підвищення пенсії хоча б до прожиткового мінімуму, а з іншого боку, вимагаємо зберегти можливість ухилятися від оподаткування великому та середньому бізнесу через інструменти єдиного податку? Це взаємовиключні речі. Це театр абсурду в сучасній Україні в центрі Європи в ХХІ столітті", – обурився народний депутат.

Зокрема, Державна податкова служба встановила, що більша частина операцій в Україні не проходить через касові апарати.

Гетманцев сказав, що в країні величезна тіньова економіка. "Тому ми не можемо забезпечити рівень добробуту, який відповідає навіть не європейським стандартам, а хоча б стандартам сусідніх із нами країн", – повідомив "слуга народу".

Він сказав, що перенесення термінів введення РРО не вплине на бюджетні процеси, і "ми це переживемо".

Як наголосив народний депутат, детінізація – основне джерело фінансування держвидатків. "Це рівні правила для бізнесу та захист споживача – його права на чек і захист. Це справедливість. Але не востаннє й інтереси бюджету. За розрахунками податкової, бюджет може отримати додатково 5 млрд грн на рік", – розповів він.

За словами політика, відмова від касового чека пов'язана також із так званими скрутками з ПДВ і торгівлею контрабандою.

"Тільки тому, що існує продаж товарів без РРО, існують і "скрутки", – заявив Гетманцев.

За даними Міністерства фінансів, через це бюджет втрачає щонайменше 5–10 млрд грн у місяць.

"Якщо ми не боремося з тінню, ми продовжуємо залишатися середньовічним анклавом на економічній карті Європи", – заявив політик.

Він додав, що до 2022 року рішення про відтермінування введення касових апаратів для ФОП можуть не переглядати.

"Особисто я виступав би за введення норм фіскалізації, як і за припинення великомасштабних схем з ухилення від сплати податків великим бізнесом. Але я визнаю й поважаю рішення парламенту відкласти це рішення на рік. Його ухвалила конституційна більшість", – наголосив нардеп.

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