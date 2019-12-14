"Розплата за корупцію": у "Нафтогазі" пояснили, чому підняли ціну на газ

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що підвищення ціни на газ – це розплата за некомпетентність і корупцію в уряді.

Про це він написав у Facebook в суботу, 14 грудня, коментуючи новину про підвищення ціни на газ для населення в січні 2020 року на 28,59% – до 5,5 тис. Гривень за тисячу кубометрів.

"А от якби був збільшений власний видобуток і підвищений рівень енергоефективності, то ціна на газ би не зросла, а впала. Оскільки Україна у 2020 році могла б експортувати газ, а не імпортувати, і тому б ринкова ціна була б значно нижчою. І питання ціни на газ вже не могло би використовуватися для політичних спекуляцій. От так ми розплачуємося за некомпетентність і корупцію", – висловився Вітренко.

У коментарях він додав, що видобутку власного газу заважав уряд Володимира Гройсмана, який не видавав ліцензії. Але зазначив, що проблема не тільки в ньому.

"[Кабмін] заважав. І не тільки Кабмін. Мова йде про систему, а усталених порядках. Одні не дають дозволу, інші не можуть застосовувати нові технології. І все замішано на корупції. Компетенція менш важлива ніж лояльність. Адже хочеться зберегти владу і нажитися. А в результаті страждає вся країна", – написав Вітренко.

Юрій Вітренко

Ціна на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року приватні споживачі платитимуть за газ 5500 грн за тисячу кубометрів.

Напередодні міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал