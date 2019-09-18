"Розмови закінчилися": Коломойський жорстко відповів на звинувачення Гонтаревої

Мільярдер Ігор Коломойський збирається подати в суд на ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, яка звинуватила його в підпалі її будинку.

Так він прокоментував інтерв'ю, що вийшло напередодні, передає "Лівий берег".

"Я зараз консультуюся з юристами, ми на стадії передсудової підготовки", – сказав Коломойський.

Він уточнив, що захищати свою честь і гідність буде в українських судах.

"Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею в інших судах (лондонському, – Ред.) бігати буду", – додав бізнесмен.

Новина доповнюється...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал