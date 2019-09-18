Головна Новини
18 вересня • оновлено в 11:53
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Розмови закінчилися": Коломойський жорстко відповів на звинувачення Гонтаревої

2.6т Читати матеріал російською

Мільярдер Ігор Коломойський збирається подати в суд на ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, яка звинуватила його в підпалі її будинку.

Так він прокоментував інтерв'ю, що вийшло напередодні, передає "Лівий берег".

"Я зараз консультуюся з юристами, ми на стадії передсудової підготовки", – сказав Коломойський.

Він уточнив, що захищати свою честь і гідність буде в українських судах.

"Звичайно, вона ж громадянка України, чого я за нею в інших судах (лондонському, – Ред.) бігати буду", – додав бізнесмен.

Новина доповнюється...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
5
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel