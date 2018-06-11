Розкрадання в "Ощадбанку": топ-менеджера віддадуть під суд в Києві

Київською місцевою прокуратурою №6 затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора казначейства АТ "Ощадбанк" за фактом зловживання службовим становищем, що заподіяло шкоду на суму понад 16,7 млн ​​грн.

Про це в Facebook повідомляє прокуратура Києва.

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Поліція розкрила масштабну аферу в "Ощадбанку"

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня по квітень 2012 року AT "Ощадбанк" придбав у Міністерства фінансів облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) в кількості 900 тис. штук на загальну суму понад 913 млн грн.

Однак, з'ясувалося, що за день до сплати купонного доходу за вказаними ОВДП директор "Ощадбанку", зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив продаж 250 тис. облігацій на користь приватного банку "Банк3/4" і офшорної компанії "Gasterral Trade limited" (Кіпр). В результаті державне акціонерне товариство недоотримав обол 16,7 млн ​​грн прибутку від операцій з ОВДП.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364 КК України відносно вказаної особи 07.06.2018 направлений до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня СБУ і прокуратура викрили топ-менеджера "Ощадбанку" в розкраданні 16,7 млн грн.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання посадовими особами державного "Ощадбанку" грошових коштів при здійсненні закупівель. Йдеться про придбання банком обчислювальних машин, частин, приладів до них, і програмного забезпечення за завищеними цінами.