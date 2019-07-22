Розкрадання в оборонці: ГПУ прийшла з обшуками в Кабмін

Співробітники Генеральної прокуратури і СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях Кабміну в зв'язку зі справою про розкраданням коштів в оборонній сфері.
Про це повідомляє пресслужба ГПУ. Там уточнюють, що йдеться про схему під час укладання міжнародного контракту.
"Співробітники Департаменту контррозвідки СБУ виявили факти заволодіння грошовими коштами в сумі понад $6,7 під час укладання іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП "Укроборонпром" щодо постачання Державній прикордонній службі України Підвісної системи раннього виявлення", — говорять у ГПУ.
Крім Кабміну, обшуки також тривають у службових приміщеннях Держприкордонслужби, ДФС і на держпідприємстві "Спецтехноекспорт". Як повідомляється, обшуки спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топчиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей із Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег та Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".
Водночас Гладковський-старший зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії, проте ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав п’ятий президент Петро Порошенко.
Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.
У фінальній частині розслідування журналісти повідомили, що працівники Національного антикорупційного бюро знали і були замішані у скандальних схемах навколо "Укроборонпрому".
У Верховній Раді зареєстровано проект закону №10248, який передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
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