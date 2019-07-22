Розкрадання в оборонці: ГПУ прийшла з обшуками в Кабмін

Співробітники Генеральної прокуратури і СБУ проводять обшуки в службових приміщеннях Кабміну в зв'язку зі справою про розкраданням коштів в оборонній сфері.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ. Там уточнюють, що йдеться про схему під час укладання міжнародного контракту.

"Співробітники Департаменту контррозвідки СБУ виявили факти заволодіння грошовими коштами в сумі понад $6,7 під час укладання іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств концерну ДП "Укроборонпром" щодо постачання Державній прикордонній службі України Підвісної системи раннього виявлення", — говорять у ГПУ.

Крім Кабміну, обшуки також тривають у службових приміщеннях Держприкордонслужби, ДФС і на держпідприємстві "Спецтехноекспорт". Як повідомляється, обшуки спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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