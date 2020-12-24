Рожкова може вимагати гроші від НБУ або зірвати місію МВФ, – журналіст

Журналіст Сергій Лямець назвав дві версії, чому заступниця голови Національного банку України вирішила подати до суду на регулятор.

У своєму блозі на "Цензор.Нет" він написав, що Катерина Рожкова може зажадати від роботодавця багатотисячної премії або зірвати приїзд місії Міжнародного валютного фонду.

На думку журналіста, у заступниці голови немає моральних підстав судитися з НБУ і його Радою.

"Спочатку може здатися, що вона страхується від можливого звільнення, оскільки досить ще однієї догани – і Рожковій нічого не залишиться, як вирушити на зміцнення лондонського десанту Валерії Гонтаревої. Але є й інша версія", – пише Лямець.

Посилаючись на джерела, близькі до Нацбанку, журналіст наголосив, що позов може зірвати приїзд до України місії МВФ під приводом кадрових міжусобиць.

"Вона (друга версія) говорить, що можлива "особиста страхівка" – це аж ніяк не головна причина початку бойових дій. Джерела, близькі до Нацбанку, натякнули: позов чиновниці може мати більш "високу" мету: зірвати приїзд місії МВФ до України під виглядом кадрових міжусобиць у центробанку", – пояснив він.

Лямець допускає ймовірність повторення сценарію, розіграного навколо звільнення ексглави НБУ Якова Смолія.

"Його начебто добровільна відставка була трактована як посягання на незалежність НБУ і де-факто зірвала розміщення українських євробондів. Тепер ставки ще вищі. Питання стоїть руба: хто контролюватиме грошовий обіг країни?" – зазначає він.

Журналіст наголосив, що непрямим підтвердженням цієї гіпотези може бути дата подачі позову – не відразу після винесення догани, а під час приїзду чергової місії МВФ.

"І неважливо, що зрив місії зашкодить також президенту, прем'єру і всім, хто останніми місяцями намагався домовитися про виділення грошей для України. Якщо ця версія правильна, то вона видається недоречним фарсом", – написав Лямець.

Також він наголосив, що новий глава правління Нацбанку Кирило Шевченко, на відміну від свого попередника Якова Смолія, діятиме набагато рішучіше, оскільки від НБУ чекають на конкретні реформи, а не продовження ролі пасивного учасника. І через це він може позбутися Рожкової, як від "підривного елементу", який дискредитує роботу команди й виконує свої, а не командні рішення.

"За Смолія Нацбанком фактично керувала його перша заступниця Рожкова. Смолія це влаштовувало. Він фактично був призначений головою НБУ з умовою, що не стане заважати діяльній заступниці рулити так, як вона вважає за потрібне. Так, екскерівник був весільним генералом. Але новий голова правління центробанку Кирило Шевченко не Смолій. По-перше, його призначили на хвилі невдоволення політикою Нацбанку. Від нього чекають конкретні реформи та участі НБУ в розвитку економіки. НБУ в ролі пасивного спостерігача, як це було за Смолія, не влаштовує ані президента, ані парламент. По-друге, сам собою Шевченко виявився з іншого тіста. Він хоче сам ухвалювати рішення, за які несе відповідальність. Нехай вони виявляться спірними або навіть неправильними, це будуть його рішення і його команди", – підсумував журналіст.

Раніше OBOZREVATEL писав, що перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова подала позов проти Ради Національного банку. Вона вимагає скасувати догану, яку ще кілька місяців тому отримала від роботодавця. Так вона взяла приклад з Юрія Вітренка і стала другою топменеджеркою, яка зважилася на війну зі своїм же начальством.

Нагадаємо, що в жовтні Рада регулятора викрила Рожкову в порушенні ділової етики за її висловлювання, які підривають довіру до НБУ і шкодять іміджу країни,.