Розенко про заяву Кулеби про 'токсичність' справи 'Мотор Січ': просто приберіть руки від законної угоди приватних компаній

Заява міністра закордонних справ України та віцепрем’єра з євроінтеграції Дмитра Кулеби про неможливість врегулювання конфлікту з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ" через "токсичність" ситуації та відсутність охочих її "розрулити" здається дивною.

Так вважає колишній віцепрем’єр-міністр Павло Розенко. Про це з посиланням на інтерв'ю політика пише видання "Українські новини".

Як відомо, в інтерв’ю ІА "Інтерфакс-Україна" Кулеба сказав щодо "Мотор Січ" дослівно таке: "Історія про "Мотор Січ" вже стала токсичною, але вона деполітизована, тобто не є предметом регулярних консультацій або розмов між китайським і українським МЗС. Там є приватний інвестор, він вклав гроші, привернув приватного українського інвестора, і тепер бореться за свої інвестиції. Ця історія стала настільки складною й токсичною, що я, якщо чесно, не знаю нікого, хто б реально хотів її розрулювати".

Павло Розенко переконаний, що така позиція високопоставленої офіційної особи з українського уряду є відкритим визнанням повної некомпетентності як МЗС, так і всього Кабміну в питаннях зовнішньої політики та відносин з іноземними інвесторами.

"Тепер увесь світ з вуст глави нашої дипломатії знає, що українська влада настільки слабка й безпорадна, що навіть не може просто дотримуватися букви закону — дати завершитися законній комерційній угоді приватних компаній. Така позиція української влади — це поведінка дитини, яка нашкодила, "воно само!", що намагається ухилитися від відповідальності. А вона рано чи пізно прийде — питання на 3,5 мільярда доларів, які китайці вимагають від нашої держави як відшкодування своїх збитків, просто так не забудуть", - говорить він.

Ексвіцепрем’єр нагадав, що купівля акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була "чистою" законною інвестиційною угодою. На момент її здійснення і понині немає жодних законних обмежень вільного обігу цінних паперів. "Мотор Січ" є приватним підприємством із 90-х, держава вилучила "Мотор Січ" з переліку стратегічних підприємств і відсторонила від держпрограм в авіагалузі, і готова купувати винищувачі за кордоном. Україна кинула "Мотор Січ" на свавілля, навіть не забезпечивши їй підтримку державними замовленнями", — розповідає Розенко.

На його думку, китайський ринок авіабудування — єдиний шанс для України.

"Таке враження, що перед інтерв’ю Кулеба не отримав тези "згори" й дав відповідь невлад. Цим ляпом він підставляє всю українську владу, адже саме дії української влади зробили цю угоду токсичною, зробили токсичною саму "Мотор Січ". Звичайно, ніхто не захоче відповідати за це дике свавілля!" – пояснює Павло Розенко

Раніше телеґрам-канали оприлюднили інформацію, що посла України в Китаї Сергія Камишева викликали в МЗС КНР, де чітко дали зрозуміти, що не терпітимуть блокування діяльності китайських акціонерів "Мотор Січі" й погодилися почекати до 10 листопада цього року — моменту, коли передвиборчі перегони в США закінчаться. А сама протидія китайським інвесторам відбувається на тлі заяв президента України Володимира Зеленського про бажання поїхати в Пекін із візитом на вищому рівні.

"Кулебі не варто тішити себе тим, що "регулярних консультацій" поки немає й Україні не ставлять на вигляд цей ганебний випадок. Це справа часу. У китайців дуже хороша пам’ять, навіть коли вони вам посміхаються — вони все пам’ятають. Кулебі також не варто думати, що ніхто не візьметься це розрулювати: китайці візьмуться й розрулять — виграють позов на компенсацію 3,5 млрд доларів і розрулять", — прогнозує Розенко.

4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січ" звернулися до українського Міністерства юстиції з Notice of Investment Dispute — документом про намір звернутися в міжнародний арбітраж для стягнення з Держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів США у разі, якщо спірну ситуацію не буде врегульовано в процесі переговорів в межах спеціальної комісії за участю всіх зацікавлених сторін.

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