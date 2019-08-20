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Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

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У липні показник фізичних обсягів роздрібної торгівлі в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.

За період січень-липень 2019 приріст склав 10,1% до відповідного періоду минулого року, повідомив на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він додав, що найбільше роздрібна торгівля за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах зросла в таких областях:

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Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

Колаж

  1. Вінницька +18,0%;

  2. Тернопільська +17,0%;

  3. Черкаська +16,2%;

  4. Одеська +15,0%;

  5. Київська +14,5%.

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах спостерігаються в таких областях:

  1. Чернівецька 0,0;

  2. Чернігівська +1,7;

  3. Херсонська +2,3;

  4. Закарпатська +2,4;

  5. Полтавська +2,5.

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – підсумував експерт.

Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.

Водночас середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
Економіка України
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коршун федот
коршун федот
Б.ля.ть.рівень інфляції за рік?
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