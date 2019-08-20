Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

У липні показник фізичних обсягів роздрібної торгівлі в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.
За період січень-липень 2019 приріст склав 10,1% до відповідного періоду минулого року, повідомив на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Він додав, що найбільше роздрібна торгівля за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах зросла в таких областях:
Колаж
Вінницька +18,0%;
Тернопільська +17,0%;
Черкаська +16,2%;
Одеська +15,0%;
Київська +14,5%.
Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах спостерігаються в таких областях:
Чернівецька 0,0;
Чернігівська +1,7;
Херсонська +2,3;
Закарпатська +2,4;
Полтавська +2,5.
"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – підсумував експерт.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Як писав OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.
Водночас середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!