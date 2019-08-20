Роздрібна торгівля в Україні різко зросла: названі області-лідери

У липні показник фізичних обсягів роздрібної торгівлі в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс на 9%.

За період січень-липень 2019 приріст склав 10,1% до відповідного періоду минулого року, повідомив на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він додав, що найбільше роздрібна торгівля за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах зросла в таких областях:

Колаж

Вінницька +18,0%; Тернопільська +17,0%; Черкаська +16,2%; Одеська +15,0%; Київська +14,5%.

Найменші темпи приросту роздрібної торгівлі за січень-липень 2019 року в фізичних обсягах спостерігаються в таких областях:

Чернівецька 0,0; Чернігівська +1,7; Херсонська +2,3; Закарпатська +2,4; Полтавська +2,5.

"Зміна обсягів роздрібної торгівлі є одним із чудових показників, який показує зміну ситуації в регіоні", – підсумував експерт.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, ціни на товари і послуги в Україні в перерахунку на долари в серпні 2019 року залишаються нижчими, ніж були в 2013 році.

Водночас середня заробітна плата в Україні зросла, встановивши новий максимум у гривнях і побивши рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

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