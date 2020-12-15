"Роттердам+" – це найкраще, що трапилося з вугільною галуззю за останні 10 років, – нардеп

Завдяки формулі ціноутворення на вугілля "Роттердам+" українські шахтарі отримали можливість продавати вугілля за ринковою ціною, інвестувати і прогнозувати свою роботу.

Про це заявила народна депутатка Вікторія Гриб за результатами засідання в антикорупційному комітеті, на якому Спеціалізована антикорупційна прокуратура обґрунтовувала законність рішення про закриття справи "Роттердам+".

Нардепка додала, що Україна насправді виграла від формули ринкових цін на вугілля, так само як вона виграла від формульного ціноутворення на газ, що підтвердили міжнародні партнери, зокрема МВФ.

"Я не спеціалістка у правоохоронній системі чи антикорупційній інфраструктурі, але з погляду членкині комітету з питань енергетики, переконана, що все, що ми сьогодні почули на антикорупційному комітеті, вкотре підтвердило обґрунтованість закриття цієї ганебної для шахтарів справи", – підсумувала Вікторія Гриб.

Нагадаємо, що формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність із запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.