"Роснефть" придумала, як обійти санкції США

"Роснефть" заснувала новий бізнес – компанію Energopole SA – з "пропискою" у Швейцарії. Так російський гігант намагається уникнути санкцій, під які потрапив за співпрацю з Венесуелою.

Новий бізнес візьме на себе функції, які раніше виконувала компанія Rosneft Trading, з посиланням на джерела повідомив Reuters.

Нагадаємо, Rosneft Trading на початку 2020 року потрапила під санкції США за співпрацю з режимом венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Американські компанії повинні були до травня 2020 року завершити всі операції з нею.

Відмежувались від Венесуели

"Energopole SA є 100% дочірньою компанією "Роснефти". Компанія бере участь у комерційних угодах в інтересах "Роснефти" і не має відношення до Rosneft Trading SA. Вона зареєстрована у Швейцарії і діє відповідно до чинного законодавства", – сказав агентству представник "Роснафти".

Також в "Роснефти" стверджують, що нова компанія не планує вести справи з Венесуелою, за співпрацю з режимом якої була покарана Rosneft Trading.

Першою угодою Energopole може стати постачання 82 тисяч тонн нафти до Німеччини.

Санкції проти "Роснефти"

Російське "коріння"

Згідно з даними сайту Швейцарського федерального торгового реєстру, компанія Energopole була зареєстрована у Женеві 31 березня. А до цього підприємство називалося Rosneft European Services Group SA. Агентство стверджує, що директором нової компанії призначений Віталій Збант, який в останні роки працював у групі компаній "Роснефть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині лютого Міністерство фінансів США включило до списку санкцій Rosneft Trading – дочірню трейдингову компанію "Роснефти". Санкції проти "дочки" великої російської компанії введені за "матеріальне сприяння" Венесуелі і держкомпанії PDVSA.

"Роснефть" зіштовхнулася з великими проблемами при експорті нафти. Відразу кілька покупців зажадали негайно прибрати потрапила під санкції США Rosneft Trading з всього ланцюжка поставок.

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