Росія таємно вивозить із 'Л/ДНР' вугілля, – The Washington Post

За останні три роки з Донбасу до Росії вивезли понад 3,5 млн тонн вугілля.

А за даними українських посадовців ця цифра ще більша. Про це з посиланням на публікацію у The Washington Post повідомило "BBC Україна".

"Вугілля транспортується групою російських компаній, які, згідно з даними Міністерства фінансів США, часто-густо просто повторно продають його іноземним замовникам, які й гадки не мають, що отримують незаконне вугілля", – йдеться у матеріалі видання.

Європа не купує вугілля з непідконтрольних українському уряду територій Донбасу. Але укладати угоди з Росією може. Завдяки залізничному сполученню та певним хитрощам донбаський антрацит перетворюється на російський, сказали американські посадовці та експерти.

"Вони називають це експортом, але насправді – це відмивання", – заявив фахівець з економіки самопроголошених республік Браян Мілаковські.

Москва приховує торгівлю

Москва не афішує торгівлю з самопроголошеними республіками Донбасу, але й не приховує цього, йдеться у статті. Інформація про імпорт вугілля та сталі звідти міститься у даних російської митниці.

Фото та відео, на яких видно наповнені вугіллям вагони, що рухаються у напрямку російського кордону, неодноразово викладали у соцмережах українські активісти.

Аналіз зображень Google Earth показує, що більшість із них перетинає кордон через пункт Успенка і звідти продовжує рух російською територією до Ростова-на-Дону.

Хто стоїть за схемою

За даними митниці, близько третини цих партій пов'язані з компаніями, які контролює бізнесмен Сергій Курченко.

Наприкінці 2018 року російські ЗМІ повідомляли, що одна з компаній Курченка "Газ-Альянс" отримала ексклюзивний контроль над експортом вугілля з України.

Але останнім часом, на тлі падіння цін на енергоносії через пандемію, кількість бажаючих придбати вугілля суттєво зменшилася. І для самопроголошених республік Донбасу це дуже погані новини – так само, як і для росіян, які їх підтримують, пише видання.

Протягом останніх місяців обсяги транспортування вугілля через українсько-російський кордон зменшилися, що тягне за собою затримки зарплат шахтарям, зниження доходів ватажків сепаратистів і, як наслідок, посилення нестабільності у регіоні.

"Тепер гроші, що мали б опинитися в кишенях жителів республік, туди не потрапляють, і це провокує соціальну напругу. А Covid-19 лише загострює цю ситуацію", – каже Браян Мілаковські.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "глави ЛНР" Леоніда Пасічника зажадали виплатити борги шахтарям і припинити переслідування сімей гірників.

Російський "Газпром" вперше з 2015 року перестав публікувати дані про постачання газу в "ЛДНР". До цього компанія віддала "республікам" сировини майже на $3 млрд.