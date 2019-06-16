ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Ринки та компанії

Росіяни більше не готові платити за Крим: число незадоволених зросло в 2 рази

5.2тЧитати матеріал російською

У Росії з 2014-го в два рази скоротилося число громадян, які готові оплачувати анексію Криму. Якщо раніше "проти" висловлювалися тільки 19% респондентів, зараз – 36% не готові платити за "досягнення" президента Володимира Путіна у вигляді анексії українського Криму.

Про це випливає з опублікованих даних опитування російського "Левада-Центру", передає видання "Крим. Реалії". Разом з тим росіяни продовжують називати головними ворогами своєї країни Сполучені Штати і Україна. Якщо до США так ставляться 67% опитаних, то до України – 40%. У 2018-му ці показники становили 78% і 49% відповідно.

Соціолог "Левада-Центру" Степан Гончаров нагадує, що інший недавнє опитування про анексію Криму не показав помітну динаміку в думках росіян. За опитуванням про те, кого люди вважають ворогом Росії, в цілому можна говорити про стомленні від зовнішньополітичного порядку.

Крим

Крим

Новини
Новости Крымнаша. Ляпнула по глупости фразу "Крым наш" и получили адекватный ответ от местных

"Відповідно до березневого опитування, більше користі в приєднанні, анексії Криму бачить 65% опитаних, а 19% – більше шкоди. Якщо порівнювати це з даними за минулі роки, то якоїсь великої динаміки ми не фіксуємо. Було деяке збільшення в минулому році, коли 70% вважали, що приєднання Криму принесло більше користі, але якщо подивитися на попередні виміри, то показник залишався на рівні 63-64%. але за опитуванням про те, кого люди вважають ворогом Росії, в цілому можна говорити про стомленні від зовнішньополітичного порядку , від гучних, активно освітлюватися конфліктів з США і західними країнами. Це позначається на ослабленні їх функції як ворогів. При цьому, судячи з показниками в 67%, глобального якогось розвороту немає, але є зниження напруги ", – пояснив Гончаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить все менше прибутку.

А в мережі показали пляжі курортного міста Коктебель в включеному Криму, які пустують, незважаючи на початок сезону відпочинку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримопрос
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
7
19
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Значит придётся вернуть Украине. Пусть она платит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Де бильная рыдакция OBOZREVATEL, Крым "аннексированным" быть не может, учите понятие аннексии. Понятно, что вы повторяете, как макаки, бред невежественного майданного быд ла, но от этого выглядите ещё тупее, как дау ны, не имеющие своего мнения. Прежде, чем писать разную ху йню, учите историю, настоящую, а не высеры патриотичных укроисториков, жалких недоучек, которые за деньги напишут всё, что угодно. Россия имеет право собственности на Крым - это манифест Екатерины II от 1783 года. А что имеет так называемая "Украина", созданная в 1991 году?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
2
2 з 6 відповідей | показати всі
Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПНХ ПТН, кугут вонючий, так и Солнце погаснет - это неизбежно. :-)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Шапиро Женька, ООН не авторитетная контора.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
так и просятся строки:ЗАБУДЬ МЕНЯ ,ЗАБУДЬ.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
Шапиро Женька
Шапиро Женька
леня зе:"так и просятся строки:ЗАБУДЬ МЕНЯ ,ЗАБУДЬ." Вы незабываемы: что интеллект, что содержание, что объективность суждений, что лексикон! ;)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel