Росіяни більше не готові платити за Крим: число незадоволених зросло в 2 рази

У Росії з 2014-го в два рази скоротилося число громадян, які готові оплачувати анексію Криму. Якщо раніше "проти" висловлювалися тільки 19% респондентів, зараз – 36% не готові платити за "досягнення" президента Володимира Путіна у вигляді анексії українського Криму.

Про це випливає з опублікованих даних опитування російського "Левада-Центру", передає видання "Крим. Реалії". Разом з тим росіяни продовжують називати головними ворогами своєї країни Сполучені Штати і Україна. Якщо до США так ставляться 67% опитаних, то до України – 40%. У 2018-му ці показники становили 78% і 49% відповідно.

Соціолог "Левада-Центру" Степан Гончаров нагадує, що інший недавнє опитування про анексію Криму не показав помітну динаміку в думках росіян. За опитуванням про те, кого люди вважають ворогом Росії, в цілому можна говорити про стомленні від зовнішньополітичного порядку.

Крим

"Відповідно до березневого опитування, більше користі в приєднанні, анексії Криму бачить 65% опитаних, а 19% – більше шкоди. Якщо порівнювати це з даними за минулі роки, то якоїсь великої динаміки ми не фіксуємо. Було деяке збільшення в минулому році, коли 70% вважали, що приєднання Криму принесло більше користі, але якщо подивитися на попередні виміри, то показник залишався на рівні 63-64%. але за опитуванням про те, кого люди вважають ворогом Росії, в цілому можна говорити про стомленні від зовнішньополітичного порядку , від гучних, активно освітлюватися конфліктів з США і західними країнами. Це позначається на ослабленні їх функції як ворогів. При цьому, судячи з показниками в 67%, глобального якогось розвороту немає, але є зниження напруги ", – пояснив Гончаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить все менше прибутку.

А в мережі показали пляжі курортного міста Коктебель в включеному Криму, які пустують, незважаючи на початок сезону відпочинку.

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