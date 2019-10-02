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2 жовтня • оновлено в 14:01
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/ Ринки та компанії

Росія знайшла заміну США: Кремль завів нового союзника

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Росія вперше в історії почала вкладати основну частину своєї валюти у купівлю цінних паперів Китаю.

Це випливає з даних, опублікованих на сайті Центробанку РФ, повідомляє "Лента". "Обсяг вкладень в китайські облігації досяг $65 млрд, що становить 13,4% із загальних $487,4 млрд золотовалютних резервів ЦБ станом на кінець березня (останні доступні дані)", – йдеться у повідомленні.

При цьому юань як і раніше поступається долару і євро за обсягом вкладень: 14,2% в юанях проти 23,6% у доларах і 30,3% у євро. Однак більша частина активів у доларах випущена не США, а емітентами інших країн, а номіновані в євро активи випущені різними європейськими країнами: Німеччиною (13,2%), Францією (11,6%), Нідерландами (2,5%).

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"Таким чином, Китай вперше став лідером саме серед іноземних емітентів, у державні папери яких вклався російський ЦБ. Перше місце з часткою 18,2% займає монетарне золото у сховищах регулятора", – повідомляє видання.

Станом на кінець березня 2018 року лідером були США – в їхніх паперах було розміщено 29,2% російських золотовалютних резервів. Однак потім ЦБ почав активно розпродавати казначейські облігації США на користь золота і паперів інших держав.

Росія знайшла заміну США: Кремль завів нового союзника

Як повідомляв OBOZREVATEL, США у понеділок, 30 вересня, ввели санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Німеччина розцінює обмін полоненими між Росією і Україною і зниження напруженості в районі Станиці Луганській як позитивні і обнадійливі сигнали. Однак їх недостатньо, щоб почати скасування європейських санкцій проти Кремля через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на Сході України

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Тема
Криза в Росії
Місце
Росія
Теги
рубль Новини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
это не союзники - это уже их хозяева
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
01.09.2019 $529 083 млрд - ну очень секретные данные.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Ну и правильно делают, с Китаем торговля ростет.а с америГанцами 20 сраных миллиардов и уменьшается,а ЗВР России по последним данным 530 миллиардов в переводе на далляры,не хотят рагули точные данные давать, обидно.столько санкций выпрашивали,а у москалив одних резервов как пять бюджетов укРоины.
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