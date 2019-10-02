Росія знайшла заміну США: Кремль завів нового союзника

Росія вперше в історії почала вкладати основну частину своєї валюти у купівлю цінних паперів Китаю.

Це випливає з даних, опублікованих на сайті Центробанку РФ, повідомляє "Лента". "Обсяг вкладень в китайські облігації досяг $65 млрд, що становить 13,4% із загальних $487,4 млрд золотовалютних резервів ЦБ станом на кінець березня (останні доступні дані)", – йдеться у повідомленні.

При цьому юань як і раніше поступається долару і євро за обсягом вкладень: 14,2% в юанях проти 23,6% у доларах і 30,3% у євро. Однак більша частина активів у доларах випущена не США, а емітентами інших країн, а номіновані в євро активи випущені різними європейськими країнами: Німеччиною (13,2%), Францією (11,6%), Нідерландами (2,5%).

"Таким чином, Китай вперше став лідером саме серед іноземних емітентів, у державні папери яких вклався російський ЦБ. Перше місце з часткою 18,2% займає монетарне золото у сховищах регулятора", – повідомляє видання.

Станом на кінець березня 2018 року лідером були США – в їхніх паперах було розміщено 29,2% російських золотовалютних резервів. Однак потім ЦБ почав активно розпродавати казначейські облігації США на користь золота і паперів інших держав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США у понеділок, 30 вересня, ввели санкції проти двох громадян Росії і трьох компаній, які мали відношення до втручання в американські вибори президента-2016.

Німеччина розцінює обмін полоненими між Росією і Україною і зниження напруженості в районі Станиці Луганській як позитивні і обнадійливі сигнали. Однак їх недостатньо, щоб почати скасування європейських санкцій проти Кремля через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на Сході України

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