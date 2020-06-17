Крутіхін пояснив, як Росія прорахувалася з "Північним потоком-2"
Будівництво "Північного потоку-2"
За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але замість цього практично даремно витратила сотні мільярдів доларів.
Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін в інтерв'ю Віталію Портнікову на "Радіо Свобода".
За його словами, одним розчерком пера під законом про військовий бюджет США американський президент Дональд Трамп поклав край пануванню "Газпрому" в Європі і можливості перетворення його на зброю.
"Була геополітична задумка російського керівництва обійти Україну з півночі і з півдня, замкнути кільце в Австрії і пустити газ до Європи за новими маршрутами, позбавити Україну транзиту російського газу, покарати на $2-3 млрд на рік. Росія, за моїми підрахунками, витратила вже більше $100 млрд на виконання такої геополітичної завдання, але вона не була досягнута", – сказав Крутіхін.
Він зазначив, що коли США запровадили санкції, "Газпром" довго опирався, вів наполегливі переговори. Однак йому довелося підписати нову транзитну угоду з Україною.
"Це був кінець всього геополітичного завдання обходу України, позбавлення її транзиту і так далі. Тобто угоду було підписано на тих умовах, про які "Газпром" і подумати раніше не міг. Подіяли американські санкції", – пояснив Крутіхін.
Не має шансів, щоб запрацювати
Експерт зазначив. що "Північний потік–2", зіштовхнувшись з американськими санкціями, встав на місці без будь-якої перспективи просування вперед. А крім провалу геополітичного завдання (нашкодити Україні) у газопроводу була і "матеріальна" завдання – збагатити підрядників з числа найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. І з нею, на думку Крутіхін, все якраз добре.
"Завдання збагачення підрядників за рахунок переведення грошей з кишені державної компанії" Газпром "в приватні кишені цієї компанії виконана. В принципі, головним учасникам цього проекту все одно, чи буде чи не буде працювати "Північний потік-2". На мій погляд, цей газопровід зараз не має шансів на те, щоб запрацювати", – підсумував економіст.
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