Крутіхін пояснив, як Росія прорахувалася з 'Північним потоком-2'

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але замість цього практично даремно витратила сотні мільярдів доларів.

Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін в інтерв'ю Віталію Портнікову на "Радіо Свобода".

За його словами, одним розчерком пера під законом про військовий бюджет США американський президент Дональд Трамп поклав край пануванню "Газпрому" в Європі і можливості перетворення його на зброю.

"Була геополітична задумка російського керівництва обійти Україну з півночі і з півдня, замкнути кільце в Австрії і пустити газ до Європи за новими маршрутами, позбавити Україну транзиту російського газу, покарати на $2-3 млрд на рік. Росія, за моїми підрахунками, витратила вже більше $100 млрд на виконання такої геополітичної завдання, але вона не була досягнута", – сказав Крутіхін.

Він зазначив, що коли США запровадили санкції, "Газпром" довго опирався, вів наполегливі переговори. Однак йому довелося підписати нову транзитну угоду з Україною.

"Це був кінець всього геополітичного завдання обходу України, позбавлення її транзиту і так далі. Тобто угоду було підписано на тих умовах, про які "Газпром" і подумати раніше не міг. Подіяли американські санкції", – пояснив Крутіхін.

Не має шансів, щоб запрацювати

Експерт зазначив. що "Північний потік–2", зіштовхнувшись з американськими санкціями, встав на місці без будь-якої перспективи просування вперед. А крім провалу геополітичного завдання (нашкодити Україні) у газопроводу була і "матеріальна" завдання – збагатити підрядників з числа найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. І з нею, на думку Крутіхін, все якраз добре.

"Завдання збагачення підрядників за рахунок переведення грошей з кишені державної компанії" Газпром "в приватні кишені цієї компанії виконана. В принципі, головним учасникам цього проекту все одно, чи буде чи не буде працювати "Північний потік-2". На мій погляд, цей газопровід зараз не має шансів на те, щоб запрацювати", – підсумував економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині пригрозили ввести штрафні мита на американський газ, якщо Вашингтон не припинить тиску на російський газопровід "Північний потік-2".