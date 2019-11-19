Україна жорстко рознесла знижку Путіна на газ: що відповіли

"Нафтогазу" недоцільно відмовлятися від виграних $3 млрд у суді проти "Газпрому" заради знижки на купівлю газу в Росії.

Про це заявив голова української компанії Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо порахувати, то ця "знижка", про яку говорить Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати тільки з $3 млрд, які "Газпром" нам вже винен. Не кажучи вже про нові позови... Тобто, тільки з економічної точки зору немає ніякого сенсу чекати 28 років для того, щоб отримати те, що ми матимемо наступного року", – сказав Вітренко.

Україна відповіла про знижку на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

"Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію про продовження контракту щодо транзиту газу. Там готові укласти його на рік з урахуванням прогнозного попиту в Євросоюзі. Росія готова постачати газ, якщо тільки Україна відмовиться від багатомільярдних позовів до "Газпрому".

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