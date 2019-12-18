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18 грудня • оновлено в 11:40
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Росія заплатить Україні за Крим: рішення суду

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Верховний Суд Швейцарії підтвердив, що Росія повинна заплатити "Укрнафті" за майно, яке забрали у компанії в анексованому Криму.

Рішення було ухвалено 12 грудня 2019 року, повідомила прес-служба "Укрнафти". "12 квітня 2019 року міжнародний арбітражний суд присудив стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ "Укрнафта" понад $44 млн компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ "Укрнафта" в Автономній Республіці Крим", – сказано на сайті компанії.

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Крім того, Верховний Суд Швейцарії зобов'язав Російську Федерацію виплатити "Укрнафті" 155 тис швейцарських франків (близько $158 тис.) судових витрат. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

"Рішенням міжнародного арбітражного суду, яке РФ просила скасувати, на Російську Федерацію покладено відповідальність за дії збройних формувань, які у квітні 2014 року здійснили силове захоплення адміністративного офісу й автозаправних станцій ПАТ "Укрнафта" в АР Крим, після чого інвестиції ПАТ "Укрнафта" були формально експропрійовані окупаційною владою, яку РФ встановила в АР Крим після анексії", – повідомили в прес-службі компанії.

Росія заплатить за Крим

Росія заплатить за Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 Росія оскаржила у Верховному суді Швейцарії рішення міжнародного арбітражу про стягнення з неї на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії в окупованому Криму.

16 квітня Арбітражний суд прийняв рішення стягнути з Російської Федерації на користь "Укрнафти" 44,4 млн доларів компенсації за конфіскацію майна компанії в окупованому Криму.

При цьому в Росії рішення арбітражу не в їх користь визнати відмовилися. Мін'юст РФ заявив, що навіть не отримав відповідного документа і що він був прийнятий без необхідних на те повноважень.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Швейцарія
Теги
Новини Криму Укрнафта
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Иванович Василий
Иванович Василий
Это не факт, что РФ будет платить по решению. Решение - это одно дело, а отказ платить - совсем другое. У РФ есть механизм - признание конституционным, кажись, судом данной оплаты как противоречащей конституции, так что эта оплата, как и ряд других подобных, непроста по исполнению.
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Хо Хол
Хо Хол
цена крыма :D
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Всё правильно. Суд признал что Крым это РФ, а рейдерский захват предприятия это не законно
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