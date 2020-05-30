Росія закрила Крим для туристичних лайнерів: з'явилася реакція місцевих жителів
Влада Росії через карантин заборонила відвідування анексованого Криму для туристичних лайнерів до середини липня. Тепер жителі півострова обурюються, що до них не ходять взагалі ніякі судна – ні іноземні (через санкції), ні з "рідної гавані".
Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Зокрема, під заборону потрапили рейси лайнера "Князь Володимир", який ходив з Сочі до Ялти та Севастополя.
Кримчани активно обговорюють це в соцмережах, називаючи "Князя" "показухою для галочки". І нагадують, що російське судно – не рівня іноземним лайнерам, які приходили в порти Криму до захоплення його Росією, а туристи з них витрачали на півострові гроші.
Тепер їх немає навіть без поправки на коронавірус – жодна зарубіжна компанія своє судно на захоплену територію не відправить.
Блогерка звернула увагу, що жителів Ялти злить не так заборона рейсів, скільки те, як непоказно виглядає російське судно в порівнянні з іноземними, яких тепер вони бачать лише на старих фото.
"Ніщо так не дратує мешканців міста, як торохтяча "балія Володимир", – посміялася Роксолана Крим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, посуха в Криму призвела до того, що озеро Бугаз неподалік від Судака обміліло настільки, що по ньому пішки ходять качки.
В анексованому Криму через пандемію коронавірусу очікується критичний мінімум туристів цього літа.
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