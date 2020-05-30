Росія закрила Крим для туристичних лайнерів: з'явилася реакція місцевих жителів

Влада Росії через карантин заборонила відвідування анексованого Криму для туристичних лайнерів до середини липня. Тепер жителі півострова обурюються, що до них не ходять взагалі ніякі судна – ні іноземні (через санкції), ні з "рідної гавані".

Про це в Twitter повідомила блогерка Роксолана Крим. Зокрема, під заборону потрапили рейси лайнера "Князь Володимир", який ходив з Сочі до Ялти та Севастополя.

Кримчани активно обговорюють це в соцмережах, називаючи "Князя" "показухою для галочки". І нагадують, що російське судно – не рівня іноземним лайнерам, які приходили в порти Криму до захоплення його Росією, а туристи з них витрачали на півострові гроші.

Тепер їх немає навіть без поправки на коронавірус – жодна зарубіжна компанія своє судно на захоплену територію не відправить.

Лайнер "Князь Володимир" 24crimean.ru

Роксолана Крим

Роксолана Крим

Блогерка звернула увагу, що жителів Ялти злить не так заборона рейсів, скільки те, як непоказно виглядає російське судно в порівнянні з іноземними, яких тепер вони бачать лише на старих фото.

"Ніщо так не дратує мешканців міста, як торохтяча "балія Володимир", – посміялася Роксолана Крим.

Лайнери, що приходили до Криму до анексії Роксолана Крим

Лайнери, що приходили до Криму до анексії Роксолана Крим

Лайнери, що приходили до Криму до анексії Роксолана Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, посуха в Криму призвела до того, що озеро Бугаз неподалік від Судака обміліло настільки, що по ньому пішки ходять качки.

В анексованому Криму через пандемію коронавірусу очікується критичний мінімум туристів цього літа.

У Криму помінялися правила карантину для тих, хто приїжджає на півострів – тепер люди самі будуть оплачувати двотижневе перебування під замком в санаторії.