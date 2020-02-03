Росія втрачає статус "світової бензоколонки": що з нею буде далі

Росія стрімко втрачає статус "світової бензоколонки". Крім виснаження родовищ нафти по ній вдарили криза від епідемії коронавірусу, а днями став явним і "удар в спину" від Білорусі.

Претендувати на звання сировинного лідера Росії дозволяло перше місце за запасами газу в світі і шосте за запасами нафти. Але отримати з цього вигоду Росія так і не змогла, йдеться в публікації військово-політичного оглядача Олександра Коваленка на "Інформаційному опорі".

Новини Епідемія коронавірусу рекордно обвалила попит на нафту

"Коли ціни на нафту і газ росли як на дріжджах, росла і економіка РФ. Але коли нафта стала стрімко дешевшати, а газ отримав перспективи пробити позначку нижче $300 за тисячу кубометрів, потім нижче $200, а зараз і нижче $100, остання надія на виживання системи в РФ стала вичерпуватися", – сказано в публікації.

Ринок нафти

Автор зазначає, що спалах коронавірусу в Китаї і зовсім обвалив світові сировинні ринки, опустивши ціну на нафту сорту Brent більш ніж на 15%, з $66 за барель до $56. Техаська WTI взагалі пробивала позначку $51 за барель, втративши більше 16%. Також у січні впали ціни на мідь, нікель, алюміній, олово, якими активно торгує Росія.

Росію зараз планомірно витісняють з енергетичного ринку, зокрема, через якість російської сировини, яка постійно падає, і сланцеву революцію США. Також РФ сама ставить собі палиці в колеса. Вторгнення в Україні прискорило процес відмови України від російського газу.

"Другим по-справжньому серйозним ударом для Росії можна вважати відмову від її газу з боку Польщі. Але по-справжньому несподіваний удар завдала Білорусь. Адже небажання Москви йти назустріч Мінську в питанні цін на нафту, змусило РБ шукати альтернативу російському "чорному золоту". І ця альтернатива була знайдена – держсекретар США Майк Помпео запевнив президента Білорусі, що штати можуть забезпечити РБ нафтою в повній мірі", – написав Коваленко.

Якщо США і справді зможуть реалізувати цей проект, пише аналітик, то це буде тотальне фіаско зовнішнього вектора Кремля. Своїм енергетичним диктатом і надією на безмежний шантаж енергетично залежних країн Москва себе ж завела в глухий кут. Тупик, який не тільки її позбавляє можливості здійснювати енергетичний шантаж, а й починає бити до нафтогазовим доходами, а, отже – наповненню бюджету за рахунок них.

"З роками "світова бензоколонка" починає втрачати свій статус. І це навіть без згадки того, що її родовища продовжують стрімко виснажуватися, а розвивати нові вона не в силах", – підсумував Коваленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російської нафти. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, які Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією по нафті і задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

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