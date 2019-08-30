Влетить Росії в копійку: на Кримський міст вирішили витратити величезну суму

У Росії вирішили побудувати нову трасу від Краснодара до мосту в анексований Крим. На це витратять близько $2 млрд.

Так окупаційна влада збираються розвантажити підходи до Кримському мосту, повідомляє "Комерсант".

"Нова дорога повинна пройти південніше основної траси А-289 – майже від Темрюка до іншої майбутньої траси, Далекого західного обходу Краснодара, і стати "головною дорогою Краснодарського краю". Передбачається побудувати 128 км, завершивши роботи у 2022 році", – пише видання.

Вартість споруди 1 км дороги оцінюють в 1 млрд рублів. Таким чином, весь проект обійдеться не менш ніж у 128 млрд рублів або $1,92 млрд.

Проект нової траси планують представити 10 вересня.

Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії ЗМІ активно поширили інформацію про нібито рекорд по трафіку на незаконно побудованому Кримському мосту, що з'єднує півострів з Краснодарським краєм.

Тим часом в Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж в російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського моста ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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