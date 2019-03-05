Росія висунула Україні жорстку вимогу щодо газу: що відомо

Росія може зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, якщо будуть дотримані певні вимоги.
Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає прес-служба уряду РФ. Він уточнив, що Росія готова експортувати паливо по українській ГТС.
Умовою для цього є залагодження відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом".
"Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди", — сказав Медведєв.
Також серед вимог він назвав стабільну політичну обстановку в Україні.
Дмитро Медведєв
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Гаазький арбітраж прийняв позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в включеному Криму. НАК вимагав у Росії компенсації в розмірі 5 млрд доларів.
У свою чергу, Росія відмовилася визнати рішення Гаазького арбітражу, посилаючись на те, що у арбітражу немає юрисдикції на розгляд даного позову.
В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" відразу після захоплення півострова.
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