Росія висунула Україні жорстку вимогу щодо газу: що відомо

Росія може зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, якщо будуть дотримані певні вимоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає прес-служба уряду РФ. Він уточнив, що Росія готова експортувати паливо по українській ГТС.

Умовою для цього є залагодження відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди", — сказав Медведєв.

Також серед вимог він назвав стабільну політичну обстановку в Україні.

Дмитро Медведєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гаазький арбітраж прийняв позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в включеному Криму. НАК вимагав у Росії компенсації в розмірі 5 млрд доларів.

У свою чергу, Росія відмовилася визнати рішення Гаазького арбітражу, посилаючись на те, що у арбітражу немає юрисдикції на розгляд даного позову.

В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" відразу після захоплення півострова.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram