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/Ринки та компанії

Росія висунула Україні жорстку вимогу щодо газу: що відомо

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Росія може зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, якщо будуть дотримані певні вимоги.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, передає прес-служба уряду РФ. Він уточнив, що Росія готова експортувати паливо по українській ГТС.

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Умовою для цього є залагодження відносин між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди", — сказав Медведєв.

Також серед вимог він назвав стабільну політичну обстановку в Україні.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Гаазький арбітраж прийняв позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи в включеному Криму. НАК вимагав у Росії компенсації в розмірі 5 млрд доларів.

  • У свою чергу, Росія відмовилася визнати рішення Гаазького арбітражу, посилаючись на те, що у арбітражу немає юрисдикції на розгляд даного позову.

  • В результаті анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування і видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" відразу після захоплення півострова.

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Теми
Поставки газу в Українуринок газу
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Україна
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Ama Deus
Ama Deus
А шо такое?!... Газ никому нах** не нужен?.. Бгггггггггггггггг
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0
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка" СТАБИЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА. как у вас с обстановкой?
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Ama Deus
Ama Deus
Иппу Хахлов снова и снова - ущербный, нет в мире таких весов, чтобы взвесить тот хер, что мы кладем на ваши "предложения".
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0
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
ПНХ немытый мишка
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4
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