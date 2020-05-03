Росія виставила США рахунок за допомогу для боротьби з COVID-19 і осоромилась

США отримали від Росії рахунок на майже $660 тис. за гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. При цьому американські фахівці визнали, що від частини вантажу нема жодної користі.

Про це йдеться у заяві Американського агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), йдеться в публікації BBC. "Держдепартамент отримав підсумковий рахунок, виставлений урядом Росії, на суму в $659,2 тис", – повідомили у FEMA.

У вантажі, який Кремль відправив у США на початку квітня на транспортному літаку Ан-124 "Руслан", було медичне обладнання, включаючи апарати вентиляції легенів і засоби індивідуального захисту.

Росія виставила США рахунок за гуманітарну допомогу

"За даними FEMA, РФ поставила до США 4 тис. промислових протигазів М-95, які повністю закривають обличчя, 15 тис. респіраторів, 80 тис. пакунків антисептика, 400 тис. різних предметів медичного одягу, включаючи захисні комбінезони. Крім того, у вантажі було 30 тис. рукавичок, причому не лише хірургічні, але і гумові, які зазвичай використовують на кухні", – йдеться у матеріалі.

У FEMA не змогли уточнити, чи вдалося використати це обладнання в лікарнях. "Наскільки мені відомо, з апаратами вентиляції легенів були проблеми, бо вони розраховані на напругу 220 вольтів, а в мережах у США використовують напругу 110 вольтів", – зазначив представник агентства.

Він також підтвердив, що промислові протигази М-95, надіслані російською стороною, "відповідають вимогам військових із захисту від хімічної і біологічної загрози", але не використовуються в медичних установах.

Постачальники були під санкціями

У США вважають, що більшу вигоду від співпраці отримала Росія, тому що у своїй пропаганді використовує це як міжнародний успіх. Також виявилося, що щонайменше дві російські структури, які брали участь у поставці вантажу, були в американському санкційному списку. Мова йде про Російський фонд прямих інвестицій та концерн "Радіоелектронні технології", один із підрозділів якого виробляє надіслані до США апарати штучної вентиляції легенів "Авента-М".

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