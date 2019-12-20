Росія виплатить Україні $3 млрд: у Зеленського розкрили нові деталі газових переговорів

Російська сторона погодилася виплатити українському "Нафтогазу" 3 мільярди боргу в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це, за підсумками газових переговорів у Мінську, повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, передає "Громадське".

"Ми повертаємося додому з дуже гарними новинами, і будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", – розповів він, зазначивши, що "Газпром" виплатить борг грошима.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди щодо транзиту.

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