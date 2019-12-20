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21 грудня • оновлено в 00:08
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/ Ринки та компанії

Росія виплатить Україні $3 млрд: у Зеленського розкрили нові деталі газових переговорів

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Російська сторона погодилася виплатити українському "Нафтогазу" 3 мільярди боргу в рамках рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це, за підсумками газових переговорів у Мінську, повідомив помічник президента України Андрій Єрмак, передає "Громадське".

"Ми повертаємося додому з дуже гарними новинами, і будемо мати транзитний контракт на вигідних для України умовах. Завдяки цим домовленостям Україна отримає 3 мільярди доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу", – розповів він, зазначивши, що "Газпром" виплатить борг грошима.

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Переговори щодо газу: в Росії розкрили деталі і терміни контракту з Україною

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, ціна природного газу на європейських біржах рекордно впала після новини про те, що Україна і Росія досягли згоди щодо транзиту.

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Тема
Поставки газу в Україну
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз"
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Руденко Вован
Руденко Вован
Коболев и витренко красавцы,молодцы,продолжаем пиперить удмуртов.
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коршун федот
коршун федот
Мокшве -пиздец!
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Cachko Elena
Cachko Elena
А крику было-то, не договорятся, все пропало, в феврале,марте может и договорятся, моськи лают, а караван идет...
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