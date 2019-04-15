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Росія відреагувала на удар Європи по "Північному потоку-2"

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Поправки до Газової директиви, внесені Радою Європейського союзу, не змінять правові рамки будівництво газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України.

"Реалізація проекту триває у повній відповідності з чинним законодавством", — повідомив Йенс Мюллер — офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG, оператора будівництва "Північного потоку-2", передає ТАСС.

За його словами, будівництво російського газопроводу триває за повної підтримки фінансових інвесторів.

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"Угода про внесення поправок у Газову директиву не змінює правові рамки будівництва "Північного потоку-2", — підсумував Мюллер.

Росія відреагувала на удар Європи по "Північному потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія відреагувала на удар Європи по "Північному потоку-2"

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М Олег
М Олег
Прочитайте директиву на сайте ЕС, а ни на площадках украинских СМИ!!! Она принята в пользу Газпрома и поставки сжиженного газа из США теперь совсем потеряли свою актуальность!!! Более того она нпцелена на дальнейшее сотрудничество по поставкам газа из РФ!!!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украине не нужен транзит газа по ГТС. Майданные главари прекрасно зарабатывают на убийстве своих граждан на Донбассе.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Яворский Сергей, тебя похоже уже убило...
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
З економічної точки зору ці два Північні потоки абсолютно провальні, оскільки на їхню окупність буде потрібно кілька десятків років! Але за цей час потреба в газі значно зменьшиться за рахунок відновлювальних джерел енергії та більшої енергоефективності виробництва. Але, звісно, кремлівська ОЗГ "закопує в землю" сотні мільярдів доларів лише для того, щоб на т.зв. "розпилах" могла фантастично збагачуватися путінський мафіозний клан!
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Соломко Олесь, Стоимость Потока около 10 миллиардов. Причём, часть вносят компании-партнёры. Стоимость транзита через ГТС Украины 3 миллиарда в год. Ну и прекращение мозгодротства тоже чего-то да стоит :)
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Соломко Олесь, Разумной альтернативы кроме атомной энергии сейчас нет. А термояд, бог весть, когда допилят. Атомные станции строятся очень долго, и строить их могут не только лишь все, мало кто может это делать :) Ну а иметь на коммуникациях нестабильное бандитское государство, шантажирущее перекрытием вентиля и вымогающее бабло очень неприятно. Поэтому газопровод поддержат в Европе. Потому как это выгодней, чем вкладывать в стадо бабуинов с огнестрелом :)
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