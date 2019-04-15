Росія відреагувала на удар Європи по "Північному потоку-2"

Поправки до Газової директиви, внесені Радою Європейського союзу, не змінять правові рамки будівництво газопроводу "Північний потік-2", за допомогою якого Росія планує постачати газ у Європу в обхід України.

"Реалізація проекту триває у повній відповідності з чинним законодавством", — повідомив Йенс Мюллер — офіційний представник компанії Nord Stream 2 AG, оператора будівництва "Північного потоку-2", передає ТАСС.

За його словами, будівництво російського газопроводу триває за повної підтримки фінансових інвесторів.

"Угода про внесення поправок у Газову директиву не змінює правові рамки будівництва "Північного потоку-2", — підсумував Мюллер.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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