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Росія відповіла ЄС на новий удар по газопроводу Путіна

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Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що затягування Данією узгодження маршруту "Північного потоку-2" не вплине на заявлені терміни реалізації проекту.

"Я впевнений, що ці поправки не матимуть негативного впливу на реалізацію проекту "Північний потік-2". Очевидно, що проект комерційний, в ньому зацікавлені європейські компанії, європейські споживачі", — повідомив Новак у кулуарах Красноярського економічного форуму, передає ТАСС.

За його словами, газопровід реалізовується, інвестується і йде згідно з планами і з дорожньою картою.

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Російський міністр також додав, що нові поправки м'якші, ніж той варіант, який розглядався спочатку.

Новак зазначив, що вони дозволяють регулятору, на території якого проходить газопровід з морської частини на сухопутну, самостійно ухвалювати рішення про регулювання і відповідно в межах територіальних вод країни.

Росія відповіла ЄС на новий удар по газопроводу Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Росія відповіла ЄС на новий удар по газопроводу Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Скоро нерабы станут ещё нерабее.
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
До тупых бандер через год информация доходит)))
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Чан Джеки
Чан Джеки
печально что германия поддерживает нового фюрера топереча в россии.история ненаучила немцев.
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