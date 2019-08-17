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Росія відмивала гроші в Фінляндії: розкрита схема

2.2т Читати матеріал російською

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила схему відмивання близько 140 млн євро російським угрупованням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle. У справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що гроші відмивала російське угруповання. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінен, мова йде про найбільший в історії Фінляндії відмиванні коштів - їх відмивали через фінську будівельну компанію.

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Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перекладів.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда переможця президентських виборів Володимира Зеленського підготувала законопроект про введення в Україні загального декларування доходів громадян.

  • загальне декларування може торкнутися всіх, крім пенсіонерів і тих, хто отримує гроші від держави;

  • українцям доведеться розбиратися в податкових деклараціях і стежити за своїми доходами;

  • нульова декларація може дозволити узаконити тіньовий заробіток, але з іншого боку дозволить поповнити бюджет.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Росія
Теги
корупція бумажные деньги
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чудо, придумывающее заголовки, как всегда на высоте! Продолжает благородное занятие по отуплению скачущего поголовья Украины.
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