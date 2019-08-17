Росія відмивала гроші в Фінляндії: розкрита схема

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила схему відмивання близько 140 млн євро російським угрупованням.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle. У справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що гроші відмивала російське угруповання. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.
За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінен, мова йде про найбільший в історії Фінляндії відмиванні коштів - їх відмивали через фінську будівельну компанію.
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Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців. У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулися в поліцію через підозрілі перекладів.
Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.
Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.
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