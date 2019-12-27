Санкції Росії проти України: Київ озвучив суму збитків

Додаткові санкції, введені РФ проти України, торкнуться товарів приблизно на $31,2 млн. Також під заборону на поставку до України потрапила російська продукція на суму близько $21,4 млн.

Всього штрафи введено проти 1,3% товарів, які Україна продає в Росію, і близько 0,4% продукції, які Україна купує у Росії. Про це з посиланням на інформацію від джерела в Міністерстві розвитку економіки повідомив "Інтерфакс-Україна".

Заборона на українські товари: по чому вдарили найсильніше:

котли для центрального опалення – $8,7 млн;

частини насосів – $3,6 млн;

радіатори для центрального опалення з неелектричним нагрівом – $2,8 млн.

медичні вироби з пластмас – $6,5 млн;

медичні труби, трубки, шланги – $4,5 млн;

гігієнічні або фармацевтичні вироби з вулканізованої гуми – $1,4 млн

інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої, – $3,7 млн.

"При цьому заборона на ввезення в Україну російської паперу і картону для утилізації (макулатури та відходів) у грошовому еквіваленті оцінюється в $21,4 млн. Згідно з даними Держстату за дев'ять місяці 2019 року, обсяг РФ в загальному імпорті цієї товарної позиції становить 52,6%", – відзначило джерело агентства.

Також під заборону поставок з Росії потрапив крохмаль. Але у січні-вересні 2019 року його в Україну з РФ і так не везли.

Санкції Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 грудня 2019 року уряд Росії розширило перелік громадян України, щодо яких вводяться санкції. Також санкції розширені проти виробників товарів.

4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб в РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

У понеділок, 14 жовтня, Європейський Союз продовжив до 16 жовтня 2020 року санкції проти Росії за поширення хімічної зброї, в тому числі введені після отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері.

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